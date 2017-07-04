Amgen Türkiye’de üst düzey atama

2010’da İstanbul merkez ofisini açan, 2012 yılında ise 700 milyon Dolar doğrudan yatırım ile Mustafa Nevzat İlaç’ı satın alarak sektördeki yerini sağlamlaştıran Amgen Türkiye’nin Genel Müdürlük pozisyonuna, Türkiye’nin en etkili kadın liderlerinden biri olan Güldem Berkman atandı. Güldem Berkman aynı zamanda Mustafa Nevzat İlaç’in yurt içi ticari faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür görevini de yürütecektir.

Amgen Türkiye’den önce Novartis Pharma AG’nin İsviçre Basel’deki ana merkezinde Novartis Değişim Projesi İlaç Divizyonu Global Liderliği pozisyonunda görev yapan Berkman, 2001 yılından bu yana Novartis’te Türkiye Ülke Müdürlüğü, Macaristan Ülke Müdürlüğü ve Asya, Ortadoğu, Afrika Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere üst düzey kademelerde görev yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi’nde Finans, Pazarlama, Ekip Yönetimi İle Liderlik ve Sağlık Ekonomisi konularında sertifika programlarına katılan Berkman, 2012-2014 yılları arasında Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Başkanlığı, 2013-2015 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkan Yardımcılığı, 2013-2015 arasında İsviçre Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Ayla Kurtuluş, Mustafa Nevzat Teknik Operasyonlar ve Dış Pazarlar Genel Müdürü olarak atandı

Amgen bünyesinde bir diğer önemli görev değişikliği ise Mustafa Nevzat İlaç Teknik Operasyonları yönetimi alanında gerçekleşti. Uzun süredir Mustafa Nevzat İlaç’ın Teknik Operasyonlarını yöneten Ayla Kurtuluş, 1 Temmuz tarihi itibariyle görev alanı genişletilerek Mustafa Nevzat İlaç Teknik Operasyonlar ve Dış Pazarlar Genel Müdürü olarak atandı. 2014 yılından bu yana MN bünyesinde görev yapan Ayla Kurtuluş’un yeni sorumlulukları arasında dış pazarlar, ARGE ve iş geliştirme de bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Kurtuluş’un sektörde 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Kurtuluş, API ve bitmiş ilaç ürünleri imalatına dair çeşitli teknolojiler konusundaki deneyimine ek olarak Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’daki Bölgesel Operasyonları da yönetti. Ayla Kurtuluş, TMEA bölgesinde 4 yıl Çeşitlilik ve Dahiliyet Şampiyonu oldu. Kurtuluş, Avrupalı iş kadınları tarafından kurulmuş ve yönetimde kadın-erkek işbirliğini desteklemeyi amaçlayan European Women’s Management Development (EWMD) Örgütü üyesidir.