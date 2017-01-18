Antibiyotik direnci sağlayan gen taşıyan ‘Süper bakteri’ paniğe neden oldu

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ( ) tarafından yeni yayınlanan bir göre, Hindistan’dan ABD’nin Nevada eyaletine dönen 70’li yaşlardaki bir kadın, antibiyotiklere karşı direnç gösteren bir bakteriden ötürü yaşamını yitirdi. Bu olayla birlikte, geçtiğimiz on sene içerisinde artan telaş yarattı. Doktorlara göre bunun sebebi hastaların her şey için antibiyotik kullanması.

Raporun devamında Doktor Randall Todd ve ekibi, kurbanın Hindistan’dayken ayağının kırıldığı ve bu sebeple iki yıl içinde birkaç kez hastaneye gitmiş olduğunu belirtti. Bunların sonuncusu Haziran 2016’da gerçekleşmiş ve ABD’ye döndükten sonra 18 Ağustos’ta tekrar hastaneye kaldırılan kadının sağ kalçasının birçok yerinde (enfeksiyona bağlı) iltihap olduğu tespit edilmişti.

26 antibiyotiğe karşı dirençli

Analizler sonucu bakteride adıyla bilinen ve bakterilerin antibiyotiklere karşı direnmesini sağlayan bir gen bulundu. Bu gen sayesinde de bakteri 26 çeşit antibiyotiğin hepsine karşı direnç gösterdi. Bu olayların hemen ardından hasta tek kişilik odaya alınsa da Eylül ayının başında septik şok geçirdi ve öldü. Kurbanın yattığı sırada orada bulunan diğer bütün hastalara test yaptıklarını belirten doktor Lei Chen, ‘süper bakteri’nin başka birine bulaşması halinde de aynı şekilde antibiyotiğe direnç göstereceğini belirtti.

Doktorlar bunun eyaletteki ilk vaka olduğunu söylerken hastanelerin de böyle enfeksiyonlara karşı ne kadar tehlikeli olduğunun altı çizildi. Doktor Lei Chen bunu, ‘başka ülkelerdeki sağlık ekiplerinin işini iyi yapmamasına‘ bağlasa da özellikle Hindistan’da ye yakalananların sayısı artıyor. Kaynak