Antibiyotik direncine karşı “et” uyarısı

Antibiyotik tüketiminin azaltılması ve akıllıca kullanımı ile igili çalışma başlatan ve beta testini devreye sokan Sağlık Bakanlığı, antibiyotik kullanılan hayvanların etlerinin tüketilmesi sonucunda insanlarda antibiyotik direncinin arttığını açıkladı.

Türkiye’de antibiyotik kullanımını azaltmak için çeşitli çalışmalar yapan Sağlık Bakanlığı, insanlarda oluşan antibiyotik direncinin bir nedeninin de hayvan etleri olduğunu tespit etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Türkiye’de antibiyotik kullanımı dünyada çok üst sıralarda. İlaçların ucuz olması ve kolay ulaşılması nedeniyle oluşan bir sonuç bu. Bazı doktorlar da sonuçları uzun sürdüğü için hastayı korumak adına test yapmadan antibiyotik yazabiliyor. Türkiye’de bunu tersine çevirmek lazım. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 93’ü viral, yüzde 7’si bakteriyel. Yani sadece yüzde 7’si beta mikrobu içeriyor. Antibiyotikler aslında beta için üretilmiş. Biz yüzde 93’üne bu antibiyotikleri gereksiz yere veriyoruz. Bu da toplumda direnç oluşturuyor.”

PENİSİLİNE KARŞI DİRENÇ

Direncin bir nedenini de antibiyotiklerin hayvanlarda da kullanılıyor olması. Bu etler tüketildiğinde kişide antibiyotik direnci oluşuyor. Bu durumun tespiti sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile çalışma başlattık. Hayvanlarda gereksiz antibiyotik kullanımı da olmayacak. Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye’de kino nom ve penisiline karşı direnç var. Antibiyotiği çok stratejik hastalıklarda kullanmalıyız. Aksi halde ameliyatlarda çok daha güçlü antibiyotikler kullanmak durumunda kalıyoruz. Bunun çok ciddi sonuçları olabilir.”