Ilko
Ilko

Antibiyotik direncinin çaresi bulundu mu?

Antibiyotik direncinin çaresi bulundu mu? Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Bilim insanları, antibiyotik direcine neden olan kilit genleri tespit edip etkisiz hale getirerek bakterilerin antibiyotik direncini kırmayı başardı. Bilim insanları, dirençli bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlı hale getirmenin yolunu keşfetti. Danimarka’nın Kopenhag ve ABD’nin Ross üniversitelerinden bilim insanları, çoklu ilaç direncine sahip Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ve Escherichia coli (E. coli) bakterileri üzerine yaptıkları çalışmayla, söz konusu bakterilerin antibiyotiklere karşı varlıklarını sürdürüp gelişmelerine imkan veren kilit genleri tespit edip etkisiz hale getirerek bakterilerin antibiyotik direncini kırmayı başardı.

Her bir bakteriyel genin antibiyotik direncine katkısını inceleyen bilim insanları, K. pneumoniae bakterisini en güçlü antibiyotiklerden biri olan kolistinin varlığına karşı dirençli hale getiren bazı genleri tespit etti. Araştırmacılar, bunların içinde “dedA” adlı genin bastırılmasının bakterinin antibiyotik direncini tamamen kırdığını gördü.

Öte yandan araştırmacılar, E. coli’nin beta-laktam antibiyotiklerine direncinin kırılmasında da benzer genlerin bastırılmasının etkili olduğunu tespit etti.

“SÜPER BAKTERİLERİN DE AŞİL TOPUĞUNUN EN OLDUĞUNU BİLİYORUZ”
Yöntemin, antibiyotiklere “yardımcı” yeni ilaçlar üretilmesinin önünü açacağının belirtildiği araştırmanın baş yazarlarından Prof. Luca Guardabassi, “Keşfimiz süper mikropların da yenilmez olmadığını kanıtlıyor. Artık onların ‘Aşil topuğunun’ ne olduğunu biliyoruz. Onları nasıl alt edebileceğimizi biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, “Nature” dergisinin çevrimiçi yayını “Scientific Reports”da yayımlandı.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla