Antibiyotik kullanımında Türkiye Avrupa birincisi, Şanlıurfa ise Türkiye birincisi

Herşeyden önce bu ülkenin evladı sonrasında ise Şanlıurfa’lı olmam bu yazıyı yazma isteğimi iki kat arttırdı. Daha başka ne söylenebilir ki? Doğru şekilde kullanıldıklarında antibiyotiklerin varlığına çok minnettarım ancak yazıma başlamadan önce Dünyada her 10 dakikada 2 ton antibiyotik tüketildiğini bunun da %30’unun gereksiz olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız da artık unutmazsınız. Antibiyotikler bağırsak florasını (mikrobiyota) olumsuz yönde etkiler. İshalden egzamaya, astımdan kolon kanserine gibi bağışıklık kökenli tüm hastalıkların kökeninde antibiyotik tüketimi sonucu pro-prebiyotik noksanlığı yatar.

Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ile bakterilerin sayısının azaltılması, konağın sağlığına ve onun gıdaları sindirme yeteneğine etki etmektedir. Antibiyotikler, bakteriyel hastalıkları iyileştirmek amacıyla alındığında veya farkında olmadan, antibiyotikle beslenmiş hayvan etleri yendiğinde, bağırsak florasına zarar verirler. Antibiyotikler sadece patojen bakterileri öldürmez aynı zamanda bağırsakta yer alan önemli bakterileri de öldürürler. Antibiyotik kullanımının artmasına bağlı olarak bağırsak florasında ciddi bir bozulma olmaktadır. Bu durum kişinin bağışıklık sisteminin çökmesini ve kronik hastalıkların oluşmasını kolaylaştırmaktadır.

Çok yakın zamanlarda ani ve çok basit bir idrar yolu enfeksiyonundan, çok basit bir apandisit probleminden yada çok çok daha basit üst-alt solunum yolları enfeksiyonundan dahi rahatlıkla hasta kaybedebilir noktasına gelinecek. Bir örnekle açıklamam gerekirse yapılan araştırmalar sistit denilen idrar yolu enfeksiyonunu her kadının hayatları boyunca en az üç kez yaşadığını göstermekte. Eskiden sistit antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalıkken günümüzde bu enfeksiyon eskisi gibi gönül rahatlığı ile tedavi edilemiyor çünkü her başvuran sistitli kadından birinde antibiyotik direnci söz konusu.

Antibiyotik kullanımı dışındaki nedenler de bağırsak florasının değişmesine neden olabilir. Bunlar arasında bağırsak iskemisi yani bağırsak dolaşımının bozulması, yemek yememek yada yanlış beslenmek ve sonucunda bağışıklık sisteminin yetersizliği sayılabilir. Bunlara ek olarak, yıllardan süre gelen yanlış alışkanlıklar bağırsaklarda biriken toksik maddeler halini alır ve bağırsak floramızı bozarak normal görevini yapamaz hale gelmesine neden olurlar.

Peki yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının oluşturduğu zararları nasıl azaltabiliriz?

Besin yoluyla yararlı bakterilerin yani probiyotik-prebiyotik katkıların alınması, flora bozukluğunun olumsuz etkilerinden kaçınmak ve normal dengenin düzeltilmesine yardımcı olmak açısından faydalı olmaktadır. Ayrıca antibiyotik kullanımı dışında karbonhidrattan zengin rafine gıdaların aşırı tüketimi, geleneksel fermente gıdaların az tüketilmesi, çeşitli toksinler, sezaryen doğumlar bağırsak florasının bozulmasının başlıca nedenleri arasındadır.

Bu açıdan bakıldığında probiyotikler çok önemlidir. Ayrıca prebiyotik olarak adlandırılan, bakteri içermeyen ama yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olan (fermante ev yoğurdu, kefir, yer elması, doğal ev turşusu, lahana turşusu vs.) gıdaların büyük oranda floranın düzelmesi ve kaybedilen sağlığın geri kazanımı konusunda büyük katkı sağlamaktadır.

Saygılarımla

Osteopat Ahmet Burak SEZGİN