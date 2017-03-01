“2050 yılı projeksiyonu çok korkunç. 10 milyon insanın hayatını antimikrobiyel direnç nedeniyle kaybedeceğini söylüyor.” Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, yapılan araştırma sonuçlarının 2050 yılında antimikrobiyel direncin kanserden daha ölümcül bir neden olarak ortaya çıkacağını, bunun da 10 milyon insanın antimikrobiyel direnç nedeniyle hayatını kaybedebileceğini gösterdiğini açıkladı.

Amasya Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Mikrobiyota ve Farmakovijilans’ başlıklı konferansta akılcı ilaç kullanımına ilişkin ülke genelinde sürdürülen çalışmaları anlatıp antimikrobiyal direnç araştırması sonuçlarına göre 2050 yılı projeksiyonunun çok korkunç olduğunu vurgulayan Mesil Aksoy, “10 milyon insanın hayatını antimikrobiyel direnç nedeniyle kaybedeceğini söylüyor. Kanser hastalıkları için yapılan projeksiyonda da 6 ila 8 milyon hastanın hayatını kaybedeceği, yani 2050’de antimikrobiyel direnç kanserden daha ölümcül bir neden olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

İlaçların doğru şekilde kullanılmadığında çeşitli sorunlar yaşandığına değinip, “Bakterilerin üremesi durdurmak veya onları öldürmek için kullanmış olduğumuz bu ilaçlara karşı bakterilerde hayatta kalmayı yada yaşamanı devam ettirmek için mekanizmalar geliştiriyor ve onların da bakteriler üzerinde etkisiz olmasını sağlayacak mekanizmaları buluyor ve birbirlerine de öğretiyorlar” sözleriyle yanlış antibiyotik kullanımı veya direncin tüm dünyayı etkileyen bir sorun olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Mesela ABD’de her yıl 23 bin hasta, AB üyesi ülkelerde 25 bin hasta her yıl direnç geliştirmiş mikroorganizmayla enfekte olduğu ve antibiyotiklerin artık onlarda işe yaramadığı için hayatını kaybediyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ateş Kara ile Prof. Dr. Semre Sardaş’ın da sunumlarının ardından konuşmacılara Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ve Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Rüştü Ertosun tarafından adlarına dikilmiş fidanların koordinatlarının yer aldığı sertifikalar verildi. Konferansın sonunda İl Sağlık Müdürlüğünden Amasya Üniversitesine devredilen ambulansta öğrenciler hasta nakil tatbikatı yaptı.