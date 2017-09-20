Arpa veya ananas suyu gibi şok diyetler kilonuzla birlikte sağlığınızı da bozabilir

Kilo vermek sadece fiziksel olarak zayıflamak ve tartıda görünen sayısal bir değerin düşmesi demek değildir. Kilo vermenin altında onlarca psikolojik unsurla birlikte düşünülmesi gereken ve vücuda en uygun matematikte değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayan ASM Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Eğer tartıdaki değer sizin sağlığınız ile birlikte düşüyorsa o değerin düşmemesi düşmesinden çok daha iyi olur. Arpa suyu ve ananas suyu gibi şok diyetler metabolizmada çok ciddi tahribatlar yaratır” açıklaması yaparak şu bilgileri verdi:

Hızlı kilo verme ve bir an önce kilolardan kurtulma isteği ile aç kalmak vücut için sağlık değil sadece zarardır. Son model bir arabanız olduğunu düşünün. Arabanıza, standart yakım hızından çok daha düşük miktarda yakıt koyarsanız yolda kalmanız kaçınılmaz olur. Metabolizma da son model araba gibi düşünebilir. Her metabolizmanın bir çalışma hızı vardır. Buna bazal metabolizma hızı adı verilir. Bu hız hiçbir fiziksel aktivite yapmadan sadece organlarınızın yaktığı enerjidir.

Örneğin bazal metabolizma hızınız 1400 kcal olsun, eğer siz gün içerisinde hızlı kilo vermek adına 500 kcal ile beslenirseniz tartıda bir düşüş görürsünüz ancak bu değer saf yağ değeri değil, öncelikli olarak su kayıplarıdır. Yani eğer siz bu hızın kalori değeri olarak altında beslenirseniz organlarınız yeterli enerjiyi kendisi için kullanamayacağı için kas kayıpları ile birlikte doku ve organ tahribatları da beraberinde gelir.”

Hızlı kilo verme organların hızında yavaşlamaya sebep olabilir

Hızlı kilo vermede yetersiz su içmeye bağlı olarak su kayıpları da görülebilir. Bu da düşük enerji ile birlikte bir araya geldiği zaman organlarınızın hızında yavaşlamanın yanı sıra baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, tırnaklarda kırılma, kadınlarda adet düzeninde bozulma, sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ritim bozukluğu ve sürekli uyku hali gibi yan etkilere sebep olur” uyarısında bulundu.

Şok diyetler metabolizmada ciddi tahribatlar yaratır

Her vücudun kendine göre protein, yağ ve karbonhidrat dengesi vardır. Özellikle arpa suyu, goji berry ve ananas suyu gibi şok diyetler yanında sadece protein diyetleri ile beslenmek vücut dengesi açısından başta bağırsak sağlığı olmak üzere genel metabolizmada çok ciddi tahribatlar yaratır. Sadece kalori bazlı beslenmek yanlış olduğu gibi sadece tek tip beslenmek ve çok düşük kalori ile beslenmek de gerek metabolizma hızı gerek organ sağlığı için zararlı. Unutmayın ki en hızlı verdiğiniz kilolar en hızlı aldığınız kilolar olur.