Artık hastalıklar daha kolay anlaşılabilecek çünkü her hücrenin kendi “iç saati” varmış!

ABD’li bilim insanlarından oluşan bir ekip, her canlı insan hücresinin içinde kendi “iç saati” olduğunu ortaya çıkardı. Bu buluşun, yaşamın yapı taşlarını ve başta kardiyomiyopati, kas distrofisi, kanser olmak üzere birçok hastalığın nasıl başladığını anlamak için yeni fırsatlar yaratacağı belirtiliyor.

New York Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırmada, her canlı hücrenin kendi “iç saati” olduğu anlaşıldı. New York Üniversitesi Fizik Bölümü Direktör Yardımcısı Alexandra Zidovska, daha önce bir hücrenin hayat döngüsünün ancak ölü hücreleri inceleyerek belirlenebildiğine dikkat çekerek, “Ancak çekirdeğin, hücrenin yaşam döngüsü boyunca azalan hızlı dalgalanmalar sergilediğini gösteren bu keşifle, hem sağlıklı hem de hastalıklı insan hücreleri hakkındaki bilgimizi artırma şansını yakalayabileceğiz” dedi.

Hücre floresan mikroskopla incelendi

Hücre çekirdeğinin şekil ve büyüklüğünün yaşamı boyunca dramatik bir şekilde değiştiği uzun zamandır biliniyordu. Ancak bilinmeyen şey, çekirdeğin kısa sürelerde şeklini değiştirip değiştirmediğiydi. Bunun anlaşılamamasının en önemli nedeni, canlı hücrelerde bu gibi ölçümlerin yapılmasıyla ilgili teknik kısıtlamaların olmasıydı. Bu dinamiği yakalamak için bilim insanları canlı hücrelerdeki hücre çekirdeğinin son derece küçük ve çok hızlı şekil değişikliklerini görmelerini sağlayan, son teknolojiye sahip floresan mikroskop kullandılar.

Araştırmacılar, insan hücre çekirdeğinin daha önce keşfedilmemiş bir hareket türüne sahip olduğunu ortaya çıkardılar. Hücre çekirdeğini kaplayan çift zarlı “nükleer zarf” birkaç saniye içinde titreşiyor veya dalgalanıyordu. Özellikle, hücre döngüsü boyunca şekildeki bu değişikliklerin oynama genişliği zamanla azalıyordu. Dahası, bu hareketin hücre döngüsüyle sistematik olarak değişen ilk fiziksel özellik olduğu ortaya çıktı.

Hücredeki yapısal hata birçok hastalığın nedeni

“Bu nedenle bu süreç, hücre döngüsünün hangi aşamasında hücrenin bulunduğunu söyleyen bir ‘iç saat’ olarak hizmet veriyor olabilir” diye açıkladı Zidovska ve ekledi: “Nükleer zarfın yapısal ve işlevsel hatalarının kardiyomiyopati, kas distrofisi ve kanser gibi çok sayıda gelişimsel ve kalıtsal bozukluğa yol açtığını biliyoruz. Bu şekil dalgalanmalarının mekaniğini aydınlatmak, insanın sağlık veya hastalık durumlarında nükleer zarfını anlamaya yönelik çabalara katkıda bulunabilir.”

