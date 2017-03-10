Aselsan ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği

ASELSAN ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında “Stratejik İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Suat Bengür, rektörlükte iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokolle, ülkenin stratejik gereksinimlerinden sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması, altyapıların kullanımı ve birlikte çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor. Ayrıca, eğitim, projelendirme, laboratuvar ve klinik uygulamalar, cihaz incelemesi, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışma grupları kurulması konusunda da iki kurum iş birliği yapacak.

Yılda 23 milyar ilaç harcaması yapıyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erdöl, yılda yaklaşık 5 milyar dolara yakın tıbbi sarf malzemesi ve 23 milyara yakın ilaç harcaması yaptıklarını belirtti.

Bu harcamaların yaklaşık yüzde 60’ının ithal edildiği bilgisini veren Erdöl, şunları kaydetti:

“Bugün kahraman halkımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 100 dolarını bozduruyor, ülkemize karşı yapılan ekonomik darbelere ‘dur’ diyor. Diğer yandan ithal ürünlere milyar dolarlarımızı akıtıyoruz. Ülkemizin güzide kuruluşu ASELSAN ile imzaladığımız bu protokol ile hem ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak hem de kanser ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen, kendi sağlık yazılımını yazabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandırmayı planlıyoruz.”