Ilko
Ilko

Aşırı duygusal stres, kalpte kalıcı hasara neden olabiliyor

Aşırı duygusal stres, kalpte kalıcı hasara neden olabiliyor Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, sevdiği birini kaybetme gibi aşırı duygusal stres yaratan durumların, kişinin kalbinde kalıcı hasar oluşturabileceğini ortaya koydu.

Times gazetesinde yer alan habere göre “Kırık Kalp Sendromu” adı verilen durumda, aşırı stres nedeniyle hasta kalp yetmezliği yaşayabiliyor.

Ancak geçmişte bu durumun kısa süreli olduğu sanılıyordu.

İngiliz Kalp Vakfı’nın desteğiyle yapılan araştırma ise, bu gibi aşırı stres durumlarında hastanın kalp kaslarında kalıcı hasar oluşabileceğini gösterdi.

Araştırmada 52 hasta 4 ay boyunca takip edildi. Araştırmayı yürüten Dr Dana Dawson “Bu hastaların hiçbir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tamamen iyileşebileceğine inanılıyordu. Ancak araştırmayla birlikte gördük ki hastalığın kalpte çok daha kalıcı etkileri var” dedi.

Araştırmada hastaların kalp kaslarında yaralar oluştuğu ve kasların kan pompalama görevini tam olarak yerine getiremediği görüldü.

Hastalığa takotsubo sendromu da deniyor. Takotsubo, Japonların ahtapot avlamakta kullandığı kafesin adı. Hastaların kalp odacıkları bu kafese benzediği için hastalığa bu ad verilmiş.

Aşırı mutluluk gibi durumlar da hastalığı tetikleyebiliyor.

Yüzde 90’ı kadın

Sadece İngiltere’de her yıl yaklaşık 3 bin kişinin takotsubo sendromuna yakalandığı tahmin ediliyor.

Bunların yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor.

Belirtileri ise büyük ölçüde kalp kriziyle benzer.

Hastalar nefes alamama, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikayetlerle doktorlara başvuruyor.


Bir Yorum Yazın

 
 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla