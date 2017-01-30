Aşırı yorgunluk kalp yetmezliği habercisi olabilir

Aşırı yorgunluk kalp yetmezliği habercisi olabilir Paylaş :

  |   Kategori: Kalp Hastalıkları

Nefes darlığı, çarpıntı, depresyon gibi belirtilerle kendini gösterebilen kalp yetersizliği, tek başına bir hastalık olarak değil; kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapağı ve kalp kası hastalıkları, diyabet, kronik böbrek yetersizliği ve akciğer hastalıkları gibi farklı rahatsızlıklar sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Yaşam kalitesi ve süresini kısaltan bu tablonun yakın takip ve düzenli tedavi ile vakit kaybedilmeden kontrol altına alınması gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, kalp yetersizliği konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Fazla kilolara dikkat!

Yaşla birlikte kalp kasında güç azalması olabildiği için, kalp yetersizliği en sık 65  ve yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. Yine aşırı  kilolu bireyler, Tip 2 diyabet hastaları ve daha önce kalp krizi geçirmiş olan kişiler de risk altındadır. Kalp yetersizliğinin başlıca belirtisi, nefes darlığıdır. Diğer belirtiler yorgunluk, çarpıntı, geceleri sık idrara çıkma, bacaklarda şişme, karın şişliği ve boyun toplardamarlarında belirginleşmedir. Şikayetlerin günlük yaşama yansıması, kalp yetersizliğinin  ilerlemiş olduğunu gösterebilir. Merdiven çıkarken veya günlük işleri yaparken daha önce olmayan nefes darlığı ve yorgunluk hissi dikkate alınmalıdır. Şikayetlerin erken tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir.

Kalp yetersizliğinin başlıca nedenleri

  • Kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanması
  • Diyabet yani şeker hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Kalp ritm problemleri
  • Doğumdan itibaren kalp kasının etkilenmesi
  • Kalp kapak hastalıkları

Öncelikle altta yatan neden belirlenip tedavi edilmeli

Özellikle  ailesinde  doğumsal kalp kası hastalıkları olanlar kalp yetersizliği açısından kontrol edilmelidir. Kalp yetersizliği  tanısı;  detaylı bir kalp muayenesi ve sonrasında kalp yetersizliği  nedenlerine göre yapılacak elektrokardiyogram, akciğer filmi,  ekokardiyografi  ve labaratuvar testleri ile  konmaktadır. Aritmi şüphesi varsa hastaya 24 saatlik ritm izleme araçları takılarak takip yapılablir. Kalp yetersizliği tedavisinde en önemli amaç, altta yatan nedenin belirlenerek tedavi edilmesidir. Tedavi; yaşam tarzının değiştirilmesi, ilaç  ve girişimsel  tedavileri içerir. Kalp damarlarında  problem varsa bu durumun düzeltilmesi, kan basıncı ve kan şekeri kontrolü  önemlidir.

Uzun süre geçmeyen yorgunluk kalp hastalıklarının belirtisi olabilir?

Risk faktörlerini azaltmak için 6 öneri

  1. Hipertansiyon ve diyabet tedavinizi aksatmayın
  2. Tuzu azaltın
  3. Yeşil sebze – meyve tüketin
  4. Et yerine balık yiyin
  5. Sigara içmeyin
  6. Özellikle açık havada düzenli yürüyüş yapın

Kişiye özel tedavi planlaması yapılıyor

İlaç tedavileri  kardiyoloji uzmanı takibinde ve belirli aralıklarda kişiye özel olarak  yapılmaktadır. Kalp yetersizliğinde ilaçlara rağmen şikayetler devam ederse,  uygun hastalarda kalp pili tedavisi  ve kalp destek cihazları  takılabilir. Hastalarda  tüm önlemlere rağmen hastalık ilerlerse kalp nakli planlanabilir. Kalp yetersizliği gelişmeden, nedenlerin belirlenmesi ve önlem alınması en etkin tedavi yöntemidir.

Dikkat! Bayılma, ciddi kalp hastalıklarının da habercisi olabilir!

 
 
 
 
 
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