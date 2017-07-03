Astım hastaları yaz tatilinde tüple dalmayın!

Yaz tatiline çıkacak astım hastalarına akciğeri kuvvetlendirdiği için özellikle deniz ve yüzme tavsiye ediliyor fakat tüple dalmanın akciğerlere zarar verdiğine dikkat çekiliyor. Alerjik nezle her beş çocuktan birinde astıma dönüşüyor, astım varsa ve tedavi edilmezse akciğerlerde kalıcı hasarlar yaratıyor. Yaz tatiline giren bütün çocuklar spor yapmak istiyor fakat astımlı çocuklara hangi sporları yapabiliyor?

‘Aman koşma oğlum!’, ‘Astımın var terleme, yorulma kızım’ cümleleri ise astımlı çocukların yaz aylarının sıkıcı geçmesine neden olduğunu söyleyen ve astım krizi korkusu yaşayan ebeveynlere çocukların yapabilecekleri sporlar hakkında tavsiyelerde bulunan İstanbul Alerji Merkezi doktorlarından, Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu. “Astım hastalarının spor yapmamaları ve hareket etmemeleri gibi ön yargılar nedeniyle astımlı çocuklar spordan uzak tutuluyor. Astım demek çocukların çevrelerinde ki alerjenler nedeniyle akciğerlerin hassaslaşması ve hasar görmesi ile hırıltı ve öksürük oluşmasıdır. Akciğerlerde ki hassasiyetten dolayı egzersizlerle beraber broşlarda daralma olur. Ailelerde çocukların spor yapmasını engellediğinde spor ve hareket etmeyen çocuklar kilo alır. Kilo aldıkça astım daha da ağırlaşır ve hasta tedaviye cevap vermemeye başlar. Çünkü fazla kilolar ve yağ hücreleri astımı ağırlaştıran alerjiye neden olan bazı maddeler salgılamaya başlar ve astımı kötüleştirir. Broşların daralmasına neden olur ve akciğerlerde daralır, fazla kilolar reflüyü artırır, reflüde astımı ağırlaştırır ve ilaçlar etki etmemeye başlar. Bu yüzden astımlı çocukların spor ve egzersiz yapması önemlidir ve spor hastanın akciğerlerini kuvvetlendirir.”

Hangi Sporları Yapabilir, Hangi Sporları Yapamaz

Astım hastalarına denizde yüzme başta olmak üzere her türlü sporu önerdiklerini ancak tüple dalmanın zararlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu: “Astım hastalarına tüple dalmak akciğerlere hasar verdiği için tavsiye etmiyoruz. Özellikle önerilen spor dalı yüzmedir. Nemli ortamda yapılan egzersiz bronş spazmını provoke etmez. Yüzme sırasında su altında nefes verme ve su üstünde nefes alma işlemi yapıldığından bir nevi solunum egzersizi yapılmaktadır Basketbol, bisiklet, uzun mesafe koşusu, futbol, kayak, buz hokeyi, buz pateni yüksek riskli sporlar olarak kabul edilir. Tenis, voleybol, güreş, halter, kısa mesafe koşusu ve skuaş ise düşük riskli sporlardır. Spor seçiminde astımlı çocuğun astımının şiddeti, kontrol altında olup olmaması, tedavi altında akciğer kapasitesi ve çocuğun tercihi önemli rol oynamalıdır. Spor yapmadan 30 dakika önce 15 dakikalık ısınma egzersizleri en üzerinde durduğumuz konudur. Isınma egzersizleri nefes kapasitesini artırır. Tabi nefes açıcı spreyi de yanınızda bulundurmayı unutmamalısınız.”

Astımlı çocuk egzersiz yaparken nelere dikkat etmelidir?