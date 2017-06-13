Astım ilaçları Orucu etkiler mi?

En sık görülen alerjik hastalıklardan astımın, ataklarından korunmak için Ramazan Ayı boyunca da kullanılan ilaçların düzenli alınması gerektiğine vurgu yapılırken, sprey ve buhar şeklinde kullanılanların oruç bozmadığına dikkat çekiliyor.

İstanbul Alerji Merkezi doktorlarından Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; alerjik hastalıklardan en sık görülenin astım olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Astım hastalığı olanlarda öksürük önemli bir belirtidir. Balgam koyu kıvamdadır ve çıkarmak zordur. Özellikle astım krizi döneminde bronşlar dar olduğu için balgam çıkarmak zorlaşmaktadır. Oruç döneminde su kaybı fazla olduğu için balgam daha da koyulaşır ve bu nedenle de öksürük krizleri artabilmektedir. Astım hastalığı olanlar öksürük krizleri olduğu dönemde oruç tutmamaları ve öksürük olmadığı dönemlerde de bol su içmeleri faydalı olacaktır.”

Astım ilaçları ve aşılar orucu etkiler mi?

Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, astım ilaçlarından sprey ve buhar şeklinde kullanılanların orucu bozmadığını, oruç tutan astım hastalarının düzenli olarak kullanmaları gereken sprey tarzında ilaçları varsa kullanmaya devam etmelerinin uygun olacağına dikkat çekti ve alerji aşıları ile ilgili şöyle konuştu: “ Astım hastaları alerji aşısı kullanıyorsa devam ettirmelidir. Alerji aşılarının orucu bozmadığı bilinmektedir. Bu nedenle alerji aşıları kullananlar alerji aşılarını yaptırmaları ve özellikle sabah saatlerinde yaptırmaları daha uygun olacaktır. Çünkü vücudun su miktarı ilerleyen saatlerde azalması nedeniyle alerji aşılarına yan etki riski artacağı için sabah erken saatlerde alerji aşılarının yapılması uygun olacaktır. Alerji aşılarından dilaltı kullanılan veya enjeksiyon tarzında uygulanan aşılar orucu bozmaz. Enjeksiyon tarzındaki aşılar sabah saatlerinde alerji uzmanı tarafından yapılması ve gözlem altında yarım saat tutulması uygun olacaktır. Dilaltı aşılar evde uygulanabildiği için akşam saatlerinde de uygulanabileceği için akşam saatlerinde tercih edilmesi uygun olabilir.”

Alerji testleri orucu bozar mı?

Alerji testleri orucu bozmaz. Alerji testi oruç tutarken de yapılabilir. Alerji testinin sabah saatlerinde yapılması daha uygun olacaktır.

Solunum testleri orucu bozar mı?

Solunum testleri orucu bozmaz. Bu nedenle oruç tutarken de solunum fonksiyon testleri yapılmasında sakınca yoktur.

Sonuç olarak;