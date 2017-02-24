Avrupa’da alarm: Yayılan radyasyonun kaynağı bilinmiyor

Ocak ayından bu yana Norveç’in kuzeyinden Avrupa’ya yayılan gizemli radyasyonun yetkilileri harekete geçirdiği iddia edildi. Avrupa genelinde son haftalarda yapılan ölçümlerde atmosferde bulunan radyoaktif partiküller, yetkilileri endişelendirdi. Radyasyon dalgası, ilk olarak Ocak ayı başlarında Norveç’in kuzey kesimlerinde tespit edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre geçen haftalar içerisinde radyoaktif parçacıklar, rüzgarlar aracılığıyla İspanya’ya kadar yayıldı. Uzmanlar, yapılan incelemelerde havada ‘İyodin-131′ adıyla bilinen radyoaktif partiküle rastlandığını duyurdu. Uzmanlar, İyodin-131’in Avrupa semalarına nereden geldiğinin belirlenmesi için araştırmalara başladı.

ABD Hava Kuvvetleri de, Avrupalı yetkililere yardım için geçen hafta radyasyon ölçüm ekipmanlarıyla donatılmış 2 adet WC-135 tipi araştırma uçağını İngiltere’ye gönderdi.

Şu ana kadar havada radyasyon artışı tespit edilen ülke sayısı yediye ulaştı. Uzmanlar, İyodin-131 maddesinin gücünün yarıya inmesi için geçmesi gereken sürenin en fazla 8 gün olduğunu, dolayısıyla kısa bir süre önce gerçekleşmiş bir olayda atmosfer aracılığıyla Avrupa ülkelerine yayılmış olabileceklerine işaret ediyor. Parçacıkların yayılımından hareketle, kaynağının Doğu Avrupa olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, radyoaktivitenin dağıldığı nokta henüz kesin olarak belirlenemedi.