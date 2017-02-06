Avrupa’da tek… Adana’daki merkezde 26 kanser türü saptanabiliyor

Türkiye’deki ilk merkez… Adana’da yeni nesil genetik tanı sistemleri ile 26 kanser türünün erken tanısı konulabiliyor ve kişiye özel en uygun tedavi yöntemleri belirleniyor. Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi (AGENTEM) Müdürü Doç. Dr. Atıl Bişgin: Merkezimiz yeni tıbbi cihazlarla yeni nesil genetik tanı sistemi kullanan, biyopsiye gerek kalmadan sadece kan alıp kanser hücresinin saptanması ve doğru tedavi yöntemlerinin belirlendiği Avrupa ve Türkiye’deki tek merkez.

Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi (AGENTEM), yeni nesil genetik tanı sistemlerinin klinik uygulamaları bakımından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Merkezde özellikle genetik testlerle kişilerin 26 kanser türüne karşı riskleri araştırılırken, ayrıca en uygun tedavi yöntemleri de saptanıyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi bünyesinde yeni hizmete giren AGENTEM’in Müdürü Doç. Dr. Atıl Bişgin, merkezde yapılan tıbbi tanı ve tedavilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikler kanser hastalıklarına yönelik çalışma yaptıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Atıl Bişgin şöyle dedi:

“Genetik tanı uzun yıllardır yapılıyor ama yeni nesil genetik tanı, birçok genin veya genetik faktörün bir arada taraması ya da yapılmasını kapsıyor. Merkezimiz yeni tıbbi cihazlarla yeni nesil genetik tanı sistemi kullanan, biyopsiye gerek kalmadan sadece kan alıp kanser hücresinin saptanması ve doğru tedavi yöntemlerinin belirlendiği Avrupa ve Türkiye’deki tek merkez.”

‘RİSKİ BELİRLEYİP HASTAYI YÖNLENDİRİYORUZ’

‘Erken tanı, hayat kurtarır’ sloganını anımsatan Doç. Dr. Atıl Bişgin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı ailede birden fazla aynı kanser türünün veya farklı kanser türünün gözükmesine bağlı olarak, hastalarda çalıştığımız farklı genetik test panelleri var. Kişilere özel yapılan testlerle 26 farklı kanser türü için risk belirleyebiliyoruz ve aileleri de, takiplerinin yapılması gerekiyorsa ilgili birime yönlendirmeden, koruyucu cerrahiye kadar giden önerilerimizi yapıyoruz. Sağlıkta erken tanı hayat kurtarır ama biz daha hiç hastalık başlamadan, hastaları ele alıp yönlendiriyoruz. Meme kanserinden tutun bağırsak kanserine veya prostat kanserine kadar erken tanı koyabilirsek yüzde 80 tedavi şansı oluyor. Bu yüzde 80 ihtimali yakalamak için bu tip testlerin yapılması önemli.”

‘KANSER RİSKİ BELİRLEDİĞİMİZ DOKTORUN HER İKİ MEMESİ ALINDI’

Ailesinde yumurtalık ve kolon kanseri öyküsü bulunan genç bir doktora yapılan testlerde yüzde 98 ihtimalle meme kanseri olma riski belirlediklerini kaydeden Doç. Dr. Atıl Bişgin, “Böyle bir hastalık riski ortaya çıkınca plastik cerrahi ve genel cerrahi ekibiyle beraber, her iki meme alınarak sağlıklı ve estetik bir müdahale yapıldı. Kanser gelişim riskini sıfıra indirmiş olduk.”