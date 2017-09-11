Ilko
Ilko

Avustralyalı araştırmacılar melanomu durduran bir yöntem buldular

Avustralyalı araştırmacılar melanomu durduran bir yöntem buldular Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Araştırmacılar, dünyanın en ölümcül cilt kanseri türü olan melanomu durdurup, diğer organlara sıçramasını engelleyebilecek bir yöntem geliştirdiklerini açıkladılar. Avustralya merkezli Melonom Enstitüsü’nün iki kez uluslararası yapılan testlerinde, tümörleri ameliyatla alınmış üçüncü derecedeki hastalarda, hastalığın yayılmasının engellendiği bulundu.

Şimdiye kadar bu hastalar yüksek riskte olarak görülüyor, yüzde 40 ila 70 arasındaki bir oranda hastalığın ilerlemesi ve ölümcül bir hale bürünmesi bekleniyordu.

Enstitünün tıp direktörü Georgina Long, ABD’de yayımlanan bir tıp dergisine yaptığı açıklamada, “Bu klinik testlerin sonuçları, hastalığı durdurup, yayılmasını engelleyip, insanların hayatlarını kurtarabileceğimizi öngörüyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kanser teşhisi konulan üç hastadan biri cilt kanseri ve Avustralya melanom türünün en çok görüldüğü ülke. Her beş saatte bir, bir Avustralyalı bu hastalıktan hayatını kaybediyor.

Erken teşhis edilen kanserli hücrenin ameliyatla alınması sonucu hastaların yüzde 90’ı tedavi edilebilse de, hastalık yüzde 10’unda geç teşhis edildiği için yayılıyor.

Long “Bu sonuçlar melanoma hastalarını tedavi yöntemimizi değiştirmenin yanı sıra onların hayat kalitelerini de artıracak” diyor.

Araştırmacılar 12 ay süren testler uyguladılar; bunların bir tanesi bağışıklık artırıcı tedavi, diğeri de hastalığı doğrudan iyileştirmeye yönelik bir tedaviydi.

Her ikisinin de başarıya ulaşarak, hastalığın yayılmasını engellediği belirtiliyor.

Hastalığı doğrudan iyileştirmeye yönelik tedavide, melanomaya yol açan genin hareketinin bloke edildiği kaydediliyor.

Diğer tedavi yönteminde ise bağışıklık sistemi güçlendirilerek melanoma hücrelerine saldırması hedefleniyor.

Long, bu testlerin neticesinde melanomun dünyada tedavi edilme yönteminin de değişeceğini söylüyor.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla