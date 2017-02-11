Aydın: Türkiye’nin ‘2030 Yaşlılık Vizyonu’ programı hazırlanacak

Sağlıklı yaşlanmaya dikkati çekmek amacıyla “Türkiye 2030 Yaşlılık Vizyonu”nu hazırlayacaklarını söyleyen Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın: Yaşlılık ve Sürdürülebilir Kalkınma temasıyla Türkiye’nin 2030 yaşlılık vizyonunu hazırlayacağız. Bu kapsamda, parlamento, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, medya ve toplum liderlerini bir araya getirerek çeşitli çalıştaylar düzenleyeceğiz” dedi.

Aydın, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde ise Dünya Sağlık ve Yaşlanma Forumu düzenleneceğini dile getirerek, “Bugünde de Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarla beraber toplanacağız. Büyükelçilikler, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin Türkiye temsilciliği ve bu alandaki tüm taraflarla 2018 nisan ayına kadar hem ulusal hem de uluslararası anlamda Sağlıklı Yaşlanma Yılı’nı kutlayacağız.” dedi.

Sağlıklı Yaşlanma Yılı kapsamında yürütülecek çalışmalara da değinen Aydın, “Dünyada sağlıklı yaşlanma tecrübeleri nedir, en iyi uygulamalar nedir, bu alanda yapılan akademik çalışmalar ve sağlıklı toplum için yapılmış çalışmalar ve en iyi örneklerini araştıracağız. Bu konuda bir de ödül törenimiz olacak. 2018 nisan ayında, yılın sonunda Dünya Sağlıklı Yaşlanma Ödüllerini vereceğiz. Bu ödüller kişiler, kurumlar ve şehirler hatta ülkeler olabilir.” bilgisini paylaştı.



Aydın, 2018 yılının ekim ayında ise Dünya Sağlıklı Yaşlanma Kongresi’nin üçüncüsünün İstanbul’da düzenleneceğini belirterek, şöyle devam etti: “Bu kongrenin ilki, 2015 yılında Malezya’da Sağlıklı Yaşlanma Derneği ile Dünya Sağlık Örgütünün iş birliği ile gerçekleştirildi. Bin 500’e yakın akademisyen ve uzmanın katıldığı kongrede bir farkındalık oluşturuldu. Güney Afrika’da yapılan toplantıda ise Türkiye’ye bayrak teslimi oldu. Türkiye tüm kıtaları buluşturan bir merkez konumunda.

“Kıtalar Sağlıklı Yaşlanma için Buluşuyor” sloganı ile yola çıkacağız. Sağlıklı yaşlanma için köprü olmak istiyoruz. İstanbul’da kıtalar arası köprülerimiz de bunun en iyi örneğidir. Kurumlar arası, şehirler arası, üniversiteler arası köprü, sivil toplumlar arası ve halklar arasında köprü kurulmalı. Sağlık evrensel bir insan hakkıdır. Bu konuda en iyi uygulamaları bir araya getirerek, Sağlıklı Yaşlanma Vizyonu’nu hazırlamış olacağız.”

Aydın, 2018’deki kongreye gelecek uzmanlarla, Dünya Sağlıklı Yaşlanma Strateji Vizyonu hazırlayacaklarını dile getirerek şu bilgileri aktardı:”Bu kongre ile BM, Dünya Sağlık Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, Şangay Örgütü gibi uluslararası kuruluşları da bir araya getireceğiz. Gelişmiş ülkelerde neler yapılıyor, gelişmekte olan ülkelerde neler yapılıyor ve en az gelişmiş ülkelerde neler yapılabilir? Mevlana gibi alan el ve veren el konumunda olmak durumundayız. Kongrenin önemi hem ülke ev sahipliği yapacağı için dünya tecrübelerini masaya yatıracağız, gelişmekte olan ülkelere de tecrübe aktaracağız.”KaynakAA