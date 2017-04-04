Bahar alerjisi okul başarısını düşürüyor

Bahar aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun kaşıntısı, hapşırma, burun tıkanması, gözlerde sulanma gibi alerjik nezle, göz alerjisi belirtileri görülüyor. Alerjik nezle genelde basite alınıyor, ancak çocukların okul performansını, öğrenme kabiliyetini düşürüyor.



İstanbul Alerji Merkezi Doktorlarından, Çocuk Alerji, İmmünoloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, genellikle alerjik nezlenin çocuklarda, astım ile birlikte oluştuğuna dikkat çekti. Dünyada en sık görülen solunum yolu hastalığının Astım olduğunu, yaklaşık her 7-8 çocuktan birinde görüldüğünü vurguladı. Özellikle çocuklarda alerjik nezle ve astımın birlikte görülme riski bulunduğunu, astımlı çocukların %75’inde alerjik nezle, alerjik nezleli çocuklarda ise %20-40 oranında astım olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Akçay; bahar alerjisinin sık sinüzit, geniz eti büyümesi, sık kulak iltihabı gibi sonuçlara neden olduğunu, genellikle burunları tıkalı çocukların uyku kalitelerinin bozulduğunu, iyi bir uyku alamayan çocukların ise gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hissettiklerini söyledi. Bu durumun okul başarısını ciddi bir şekilde etkilediğini, burunları tıkalı olmasına rağmen, alerjik hastaların bahar alerjileri nedeniyle; gözde, burunda ve akciğerde oluşan hasarlar sebebiyle kokulara karşı aşırı hassasiyet yaşadıklarını belirtti. Bahar alerjisi olan çocukların kokulara aşırı hassas olduklarını, bu çocukların çamaşırlarının parfümsüz deterjanla yıkanmasını ve ev temizliğinde kokusuz ürünlerin kullanılmasını tavsiye etti.

Bahar aylarında polenlerden korunmak için ne gibi önlemler alınmalıdır?

Evden çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takılarak polenlere temas önlenmelidir.

Ağız yerine burundan nefes alıp verilerek burnun filtre görevi yerine getirilmelidir.

Polenlerin yoğun olduğu günlerde dışarıda fazla dolaşılmamalıdır.

Dışarıda kalındığı sürece her fırsatta yüzler ve burunlar suyla yıkanarak polenlerden temizlenilmelidir.

Dışarıda vakit geçirilmişse eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalıdır.

Bahar ayında astım, alerjik nezle ve göz alerjisi belirtileri oluyorsa incelenmelidir.

Polen mevsiminde polen alerjisi olanlar veya ailesinde alerjik hastalığı yoğun olanlar otomobillerinin polen filtresin değiştirmeli, hepa filtreli klimalar kullanılması uygundur.

Evden işe gidilince yüz yıkanıp ağız ve burun su ile gargara edilerek polenler uzaklaştırılmalıdır.

Bol su ve meyve suyu içmek çocukların daha zinde olmasını sağlayacaktır.

Çamaşırların parfümsüz deterjanla yıkanması ve ev temizliğinde kokusuz ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Bahar Alerjisinde En Etkili Tedavi Aşı

Prof. Dr. Akçay; alerji aşısı tedavisi denilen immunoterapi tedavisinin, bahar alerjisinde başarılı sonuçlar elde edildiğine, bu tedavi ile şikâyetlerin ortadan kalktığını, ilaç kullanımının azaldığını ve bahar alerjisinin astım hastalığına dönüşmesini ve astım hastalığı varsa da hastalığın ilerlemesini engelleneceğini söyledi. Aşı tedavisinde cilt altına enjeksiyon ve dil altı tablet şeklinde metotlar uygulandığını, her iki yöntemin de etkili olduğunu ve bu tedavi metotlarının 5 yaşından büyüklerde uygulanabildiğini sözlerine ekledi.