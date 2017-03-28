Bahar alerjisi İstanbul’u vuruyor

Bahar ayları çim, ağaç ve yabani ot polenlerinin artması ile alerjik sorunları da beraberinde getiriyor. Hava kirliliği, kalabalıklaşan şehirler gibi nedenlerle son 10 yılda artış gösteren alerjik rinit diğer adıyla bahar nezlesi Türkiye’de ise en çok İstanbul’da yaşayanları etkiliyor.

Bahar alerjilerinin en sık görülen belirtileri arasında; hapşırma, gözlerde, burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve bazen de baş ağrısı yer alıyor. Bazı hastalarda ise işitme problemleri, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük de görülebiliyor. Havaların ısınıp doğanın canlandığı şu günlerde polenlerin de etkisiyle ciddi artış gösteren bahar nezlesinin mevsimsel olabileceği gibi tüm yıl da sürebileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Baharda en sık görülen alerjenler çim, ağaç ve yabani ot polenleri. Yıl boyu alerjik rinit yakınması olanlarda ise ev tozu akarı, küf mantarları ve hayvan tüyleri en sık rastlanılan alerjenler” dedi.

Kokulu çiçekler değil çim alerji yapıyor

Hava kirliliğinin alerji yakınmalarını arttırdığını gösteren araştırmalar olduğuna değinen Prof. Dr. Kazkayası, “Bu konuda İstanbul’da yapılan bir araştırmada, hava kirliliği olan bölgelerde alerji yakınmalarının daha fazla olduğu tespit ediliyor” dedi.

Türkiye’de en sık rastlanılan alerjenin çim poleni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kazkayası sanılanın aksine renkli veya kokulu çiçeklerin nadiren alerjiye neden olduğunu belirtti.

İş gücü kaybına neden oluyor

Bahar alerjilerinin hastaların yarısında 4 aydan fazla etki gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Kazkayası, “Bu özelliği ile hastalık yetişkinlerde iş gücü çocuklarda ise okul günü kaybına neden oluyor. Ayrıca yanı sıra, tanı ve tedavi masrafları nedeniyle de ekonomik problem de yaratıyor.” dedi.

Bahar alerjilerinin başka hastalıklarla beraber de görülebildiğini belirten Prof. Dr. Kazkayası, “Astım, sinüzit, çocuklarda burun tıkanıklığı nedeniyle diş ve ağız yapısında gelişme bozuklukları, orta kulak hastalıkları, konjuktivit, besin alerjileri, alerjik rinitle birlikte görülebilen hastalıklar olarak sıralanıyor” diye konuştu.

Alerjenlerden korunma önerileri

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