Bahar yorgunluğu depresyona yol açıyor

“Bu sabah çok zor kalktım, külçe gibiydim” “Bu aralar çabuk yoruluyorum” “Bu aralar içimde tarif edemediğim bir mutluluk var” “Çok hareketliyim” “Hayat çok güzel” Siz de son zamanlarda bu sözleri sıkça tekrarlıyor ya da etrafınızdan duyuyorsanız dikkat! Baharın gelmesiyle birlikte güneş içimizi ısıtsa da mevsimsel geçişlerden ruhsal olarak farklı şekillerde etkilenebiliyoruz. Kimileri uzayan gün ve güneşli havanın verdiği etkiyle yeni bir güne enerji dolu başlarken kimileri de mevsimsel geçişlerden kötü yönde etkilenip; halsiz, bitkin ve her şeye çabuk öfkelenme gibi belirtiler gösterip depresyona girebiliyor. Us Psikiyatri Enstitüsü’nden Psikiyatrist Dr. Uğur Hatıloğlu, mevsim geçişlerinde oluşan duygu durum bozuklukları hakkında bilgi verdi.

Mevsimsel Geçişler Kişileri Hem Pozitif Hem de Negatif Etkileyebiliyor

Günler uzayıp, güneş daha çok yüzünü gösterdikçe daha pozitif ve keyifli olma, tam tarif edilemeyen bir moral artışı görülebilir. ‘Bahar yorgunluğu’ ise tıbben tam bir sınıfa dahil edilemeyen, hastalık olarak isimlendirilemeyen bir durum olmakla beraber hepimizi az ya da çok etkilemektedir. Halsizlik, kolay yorulma, sabırsızlık, kolay öfkelenme, isteksizlik, dikkat dağınıklığı veya konsantre olmakta zorlanma gibi yakınmalar görülebilir.

Belirtiler 2 Hafta Süreyle Devam Ediyorsa Uzman Desteği Şart

Peki neden belirtiler bu kadar birbiriyle çelişkili olur diye sormak gerekirse; bahar yorgunluğu, depresyon ve mevsimsel değişikliklere bağlı beyindeki nörotransmitter değişimlerinin (serotonin artışı, melatonin azalması) herkeste kendini farklı gösteriyor olması diyebiliriz. Bu belirtileri en az iki haftadır günün büyük çoğunluğunda ve nerdeyse her gün kendinizde gözlemliyorsanız eğer depresyon açısından değerlendirilmek üzere bir psikiyatri uzmanına başvurmalısınız.

Beyin, İklim Değişikliklerini Stres Faktörü Olarak Görüyor

Mevsimsel değişiklikler aslında bizim için yeni bir stres kaynağı sayılabilir. Çünkü her canlı gibi biz de içsel ya da dışsal gelişen olumlu/olumsuz bir duruma karşı hep adapte olmaya çalışırız. Çok fazla dışımızda gelişen bir durum olan ve hakkında elimizden bir şey gelmediği için iklim değişikliğini bilinçli olarak stres faktörü gibi görmesek de beynimiz görüyor olabilir. Geçişler her zaman sıkıntılı olacağından çoğumuz kısa süre bu yakınmaları yaşarız ve uyum sağladığımız zaman belirtiler de kaybolur. Bazen ortaya çıkan yorgunluk zaten önceden var olan bir durumun uzantısıysa eğer kronik yorgunluk; fiziksel ya da psikiyatrik rahatsızlıkların habercisi olabilir.

Bahar Yorgunluğu İle Gelen Depresyonla Baş Etmenin Yolları

Hareket Edin: Egzersiz her zamanki gibi en iyi baş etme yollarından biridir. Gün ışığından yararlanmak için daha çok dışarıda egzersiz yapmak bir taşla iki kuş vurmak gibi olacaktır. Ayrıca güneşle beraber D vitamini düzeyinin vücutta artmasının son dönemde yapılan bazı çalışmalarda depresif belirtilere iyi gelebileceği düşünülmektedir.

Beslenmenize Dikkat Edin: Ağır, yağlı, aşırı baharatlı beslenmekten kaçının. Taze sebze ve meyvelerden oluşan bir diyet bu dönemi kolay atlatmanıza yardımcı olabilir. Bolca su içmeyi unutmayın. Maddeden, alkolden, sigaradan uzak durun.

Sosyalleşin: İletişimde kalmak, sevdiğiniz etkinlikleri yapmak sizi aktif kılacaktır

Stresle Baş etmeyi Öğrenin: Artan stres bahar yorgunluğuna katkıda bulunur. Stresle baş etmek bahar yorgunluğu sürecini kısaltacaktır.