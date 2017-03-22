Bahar yorgunluğuna karşı 7 öneriye kulak verin

Kışa veda edip yepyeni bir mevsime “merhaba” dediğimiz bu günlerde uyuma isteği, yorgunluk, kas krampları ve eklem ağrılarından şikâyetçi misiniz? Her üç kişiden birinde görülen bahar yorgunluğu ile mücadelede uzmanlar, gün ışığından daha çok yararlanmayı, egzersiz yapmayı ve sosyalleşmeyi öneriyor. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, aydınlığın daha uzun sürdüğü, güneşin yerküreyi daha fazla ısıttığı, doğanın tazelenip çiçek açtığı bahar günleriyle beraber bahar yorgunluğunun da gündeme geldiğine dikkat çekti.

Hastalık değil, bahar yorgunluğu

Mevsim dönümüyle birlikte tazelenen doğanın enerjisinin kendinize de yansımasını istediğimiz şu günlerde beklentilerin tam aksine uyuma isteği, yorgunluk, kas krampları ve eklem ağrılarının görüldüğünü ifade eden Erdoğanoğlu, şunları söyledi:

“Hemen hastalandığınız endişesine kapılmayın. Tabiat uyanmıştır fakat her üç kişiden bir kişi hala mevsim dönümüne uyum sağlayamamıştır ve bahar yorgunluğu şikâyeti çeker. Bahar yorgunluğu bir hastalık değildir. Birkaç gün ile en fazla dört hafta kadar devam eder ve kendiliğinden geçer. Bedensel ve ruhsal yorgunluğun karışımına uyku halinin eşlik etmesi şeklinde tanımlanabilen bu durum genç kadınlarda ve çocuklarda, erkekler ve yaşlılara göre daha fazla görülür.”

Bahar yorgunluğunun sebebi: Düşük miktardaki serotonin

Yapılan bir çalışmada düşük miktardaki serotonin hormonunun bahar yorgunluğuna sebep olduğunun ortaya çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Karanlık kış günlerinde vücudunuzun serotonin depolaması mümkün olmamış, buna karşılık uyku hormonu olan melatonin hormonunun vücudunuzdaki konsantrasyonu yükselmiştir. Bahar aylarında daha fazla açık havada bulan kişilerin vücudunda, serotonin ve melatonin hormonu tekrar denge miktarına ulaşıncaya dek fazladan serotonin üretilir. Bunun yanı sıra kış mevsiminde vücut ısınız yaza göre bir tık daha düşüktür ve bahar aylarının gelmesi ile yeni ısıya vücudunuz hemen adapte olamaz” diye konuştu.

Bu öneriler yorgunluğunuzu azaltacak

Bahar yorgunluğuna karşı alınacak bazı tedbirlerle yeni mevsime uyumun kolaylaşabileceğini ve şikâyetlerin azaltılabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

“1-En iyi terapi gün ışığıdır: Her gün, özellikle öğleden sonra gün ışığı almak biyolojik mekanizmalarınızı tekrar harekete geçirecektir.

2-Nefes egzersizleri yorgunluğu azaltır: Baharın taze havasını soluyarak yapılan nefes egzersizleri beyninize daha fazla oksijen gitmesi anlamına gelir ve bu yorgunluğu azaltır. Kapalı bir yerde çalışıyorsanız sık sık pencerenizi açın ve solunum egzersizlerini taze havayı soluyarak yapın.

3-Egzersiz yapın: Mevsimsel yorgunluğu yenmede egzersiz yapmanın özel bir önemi vardır. Her fırsatı daha fazla hareket etmek için kullanın. En basit haliyle daha fazla merdiven çıkarak, daha fazla açık havada yürüyerek vücudunuza daha fazla oksijen dolar ve dolaşım sisteminizin hızlanır.

4.Beslenmenize dikkat edin: Bahar yorgunluğuna karşı sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, fazladan mineral ve C vitamini içeren besinler tüketmek uyumunuzu kolaylaştırır. Yorgunluk çoğu zaman da düşük miktarda sıvı alımı ile ortaya çıkabildiği için, bolca su, çay ve şekersiz içecekler için.

5-Çok kısa öğle uykusu: Güç toplamak için imkânınız varsa öğlen uykusuna yatabilirsiniz fakat bunun 30 dakikayı geçmemesine dikkat edin. Aksi durumda vücudunuzda tekrar uyku hormonu olan melatoninin salınımı artar.

6-Zıt duş alın: Sabahları sıcak suyla yapılan duşun üstüne soğuk su ile yapılan sıcak-soğuk banyolar (zıt duş) size dinçlik verecektir. Zıt duşu sadece kollarınıza ve bacaklarınıza, sadece boynunuza ya da tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz.

7-Arkadaşlarınızla buluşun: Doğa uyanırken siz uykuya dalmayın ve yatağın içine gizlenmeyin. Kendinizi yorgun hissettiğiniz için erkenden yatağa girmek mevsimsel yorgunluğu yenmek için izlenecek yanlış bir yoldur. En güzeli; arkadaşlarla buluşmak, aktivitede bulunmak, konser veya sinemaya gitmektir. Unutmayın ki hoşunuza giden aktivite ve etkinlikler tıpkı güneş ışığı gibi vücudunuzda serotonin salınımını artırır.