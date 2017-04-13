Bahar yorgunluğunun nedeni nedir?

Halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet, dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri… Eğer bu belirtiler varsa siz de bahar yorgunusunuz. Peki bahar yorgunluğunun sebebi nedir? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bahar yorgunluğunun sebepleri ve kurtulmanın yolları hakkında şu bilgileri verdi:

Elektrik yükü ağrıya sebep oluyor

Doğanın kendini yenilemeye başladığı dönemdir bahar. Bu dönemde havada bir takım değişiklikler olur. Havadaki nem oranı değişir. Elektrik yükü dağılımı değişir. Ortamda polen, toz, koku artar. Havadaki değişim tabi ki insanları etkiliyor. Elektrik yüklerinin dağılımının değişmesi insan vücudundaki elektrolit dağılımını etkiler. Örneğin; yağmur yağdığında havadaki elektron yükü dağılımı değişir ve bazı kişiler yağmurun yağacağını önceden tahmin edebilir. Çünkü yük dağılımındaki değişiklik insanların çeşitli bölgelerinde ağrıya sebep olur.

Pozitif ve negatif iyonlar

Soluduğumuz havada karbondioksit, oksijen, hidrojen gibi iyonize gazlar vardır. Her 10 negatif iyona 12 pozitif iyon denk gelir. Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha aktif ve hareketli olduklarından soluğumuz havanın ‘vitaminleri’ diye adlandırılır. Pozitif iyonlar aktivasyonları olumsuz etkilediğinden kötü adam, bunları nötralize eden aktif ve hareketli negatif iyonlar ise iyi adam rolü üstlenmiştir. Atmosferdeki iyonlar yağmur, fırtına, rüzgar gibi doğal olaylar sonucunda oluşur. Baharda hava olayları çok fazla yaşanır. Bu olaylardan önce pozitif iyon sayısı fazladır ve bu insan vücudunu olumsuz etkilemektedir.

Alerjik bünyeler

Bahardan en çok etkilenen grup alerjik bünyeye sahip olan kişilerdir ki bu da genel popülasyonun yüzde 15’idir. Toz, polen ve kokuya farklı şekillerde tepkiler verebilir vücut. Yorgunluk en çok hissedilen durumlardan biridir. Buna da bahar yorgunluğu diyoruz.

Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali

Baharın gelmesiyle birlikte yorgunluk, halsizlik, sürekli uyku hali hissediyorsanız bahar yorgunluğunuz var demektir. Bu bir geçiş dönemidir, depresif dönem diye adlandırılır, herkeste farklı şekillerde açığa çıkabilir.

Yürüyen mezar sendromu

Eğer ki bu semptomları her zaman yaşıyorsanız, yılın tamamında ben bu haldeyim diyorsanız, bu durumu bahar yorgunluğuyla karıştırmayın. Sizde kronik yorgunluk semptomu olabilir. Halk arasında buna ‘yürüyen mezar sendromu’ da deniyor. Psikolojik sebepleri olduğundan dolayı bir uzmana görünmenizde fayda var.

Bahar yorgunluğu neden oluşur?

Alerjik bir yapınız var ise, beslenmenize dikkat etmiyorsanız, hormonal problemleriniz varsa, enfeksiyona bağlı bir hastalığınız varsa, kronik hastalıklarınız varsa (tansiyon gibi), stresli bir ortamda çalışıyorsanız, kirli hava sahasında bulunuyorsanız, sürekli ilaç kullanıyorsanız ve de en önemlisi tembel bir hayat yaşıyorsanız, bahar yorgunluğuna zemin hazırlarsınız.

İnsan vücudunu nasıl etkiler?

Temelde yorgunlukla birlikte açığa çıkan birçok durum vardır. Ağrılar en başta görülen etkilerden biridir. Omuz, sırt ve boyun ağrıları görülür. Mutsuzluk, enerjik olamama, uyku hali, konsantrasyon eksikliği, asabiyet, hafıza zayıflığı, aşırı sinirlilik hali görülebilir. Aynı zamanda uyku problemleri de yaşayabilirsiniz. Uykuya dalmada sıkıntı ya da aşırı uyuklama halinde olabilirsiniz. Ruhsal gerginliklerin de arttığı bu dönemde midede problemler de çok sık görülür. Aynı zamanda bağırsaklarda gaz, kabızlık ve ishal gibi düzensiz bağırsak hareketlerine bağlı sıkıntılar açığa çıkabilir.

Başa çıkmak için bunları yapın

Düzenli su içme alışkanlığı edinmeliyiz. Bol bol vitaminli besinler tüketmeliyiz. Sigara, alkol ve kafeinden uzak durmalıyız. Stresten uzak durmalı, gerekirse destek almalıyız. Bu durumda Refleks Terapi benim en önemli yardımcımdır. En önemlisi de egzersiz! Her gün gevşeme egzersizlerini düzenli yapmalısınız. Aynı zamanda temiz havada yapılacak egzersizler ruh halimizi de oldukça olumlu yönde etkileyecektir.