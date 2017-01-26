Bakan Akdağ: Aile hekimleri belli günlerde vatandaşlarla telefonla da görüşecek

Her vatandaşı özel odada yatırmak istiyoruz!

Kendileri için her vatandaşın özel olduğunu ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istediklerini söyleyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şehir Hastanelerinin böyle bir felsefenin ürünü olduğunu dile getirdi. Acil servislerdeki yoğunluğu önlemek için aile hekimlerinin vatandaşla telefonla görüşeceğini açıklayan Bakan Akdağ, bu amaçla gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Türkiye’de 2002’ye kadar hastanelerin %90’ının koğuş tipi olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Akdağ, ”Bir insanın en fazla mahremiyete ihtiyaç duyduğu anlardan biri de hasta olduğu andır. O zaman onu ayrı bir odaya koyacaksınız. O odaların adı eskiden ‘özel oda’ idi. Şimdi bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri böyle bir felsefenin ürünü. Bunlar, hastanın çok rahat edeceği, çalışanların rahat çalışacağı, işimizi kolaylaştıracak hastaneler” dedi.

Aile hekimleri belli günlerde telefonda vatandaşlarla görüşecek

Acil servislerdeki yoğunluk hakkında Bakan Akdağ, “Biz bunun için bir tedbir alıyoruz. Şunu yapacağız, aile hekimlerimizi belli günler için telefonlarla vatandaşlarla görüşebilecek hale getireceğiz. Bir hat olacak, aynen 112 hattı gibi ya da bizim 184 hattı gibi. Hastalık durumunuz için aradığınızda sizin karşınıza o gün nöbetçi olan bir aile hekimi çıkacak. Ona danışabileceksiniz. Size bir anlamda rehberlik yapacak. Ufak bir risk varsa sizi acile yönledirecek, değilse bazı tavsiyeleri olacak.” dedi.

Allah Amerika’da kimseyi hasta etmesin

Trump‘ın sağlık reformunu geri çekmesine ilişkin Bakan Akdağ şu ifadeleri kullandı: “Obama, bizim eski yeşil karta benzer bir biçimde yoksulların sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak, birtakım tedbirler almıştı. Şimdi onu da ortadan kaldırdılar. Allah, Amerika’da kimseyi hasta etmesin, gerçekten inanılmaz bir felakettir.”

Bakan Akdağ, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlıyor.