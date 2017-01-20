Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Palmiye yağı konusunda çok duyarlıyız

Kanserojen riski taşıyan palmiye yağıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Denetimi Tarım Bakanlığı yapıyor biz de destek veriyoruz” dedi ve vatandaşlara tavsiyelerini sıraladı… Palmiye yağının, gıda üretiminde 200 derecenin üzerinde ısıtılarak kullanılması halinde kanserojen madde ürettiğinin tespit edilmesi tartışmalara neden oldu. Türkiye’de bu yağın hangi sektörde ve hangi ısı derecesine yükseltilerek kullanıldığının bilinmemesi, risk yaratıyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Meclis kulisinde SÖZCÜ’nün bu konudaki sorularını cevaplandırdı. Margarin, çikolata, pasta ürünleri ile paketli ekmeklerde kullanılan palmiye yağı tartışmaları konusundaki görüşlerini anlattı.

‘BİR KISITLAMA YOK’

Yetkili ve sorumlu olanın Tarım Bakanlığı olduğuna dikkat çeken Akdağ, “Bu konudaki hususlar Gıda ve Tarım Bakanlığı’nın denetimi altında. Biz de irtibat halindeyiz, destek veriyoruz” dedi. Dünya Sağlık Örgütü ve EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı) açısından kısıtlama ya da yasaklama olmadığına dikkat çeken Akdağ, palmiye yağı konusunda duyarlı olduklarını vurguladı. Recep Akdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

‘DOĞAL ÜRÜN TÜKETİN’

“Palmiye yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok. Ancak bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Tarım Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Palm ya da trans yağların, kızartma yağlarının kullanılması, bugün risk tespit edilemese bile yarın öbür gün risk olabilir. Biz daha doğal beslenmeliyiz. Günlük gıda tüketimimizin ana maddesi haline getirmemeliyiz. Doğal ürünler tüketmeye dikkat etmeliyiz.”

FAST FOOD UYARISI YAPTI

ABD’de fast food ürünlerinde amonyum hidroksit (kimyasal bir madde) kullanıldığını, bunun AB ülkeleri ile Türkiye’de yasak olduğunu hatırlatan Bakan Akdağ, “Bu katkı maddesi ABD’deki bir fast food zincirinde olabilir. Bizde bu yok, olamaz. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımız da Türkiye’deki denetimlerinde amonyum hidroksite rastlamadı. Bakan olarak ben bu ürünleri tavsiye etmiyorum. Sürekli buralarda alışkanlık olarak yiyecek tüketilmesi de doğru değil. Fazla tüketildiğinde çok zararlı gıdalar” ifadesini kullandı. Bu arada, Meclis kulisinde Sağlık Bakanı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 58 yaşına giren Akdağ, pasta kesti. Soğuk algınlığı nedeniyle hasta olan Akdağ’a milletvekili arkadaşları ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.