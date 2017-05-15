Akdağ: 4 yılın sonunda İstanbul’daki devlet hastanelerinin odaları tek yataklı olacak
Medikal Akademi
15 Mayıs, 2017 | Kategori: Sağlık Gündemi
İstanbul’da sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattık. İstanbul’a çok mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl sonunda İstanbul’daki bütün devlet hastanelerinde odalarınız tek yataklı, banyolu olacak. İstanbul’a çok mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl sonunda İstanbul’daki bütün devlet hastanelerinde odalarınız tek yataklı, banyolu olacak. Okmeydanı, Göztepe ve Kartal’ı yeniliyoruz. Seyrantepe’ye hastane yapıyoruz. Sarıyer’de hastanemizi bitirdik yakında hizmete açacağız. Sultanbeyli, Tuzla’da hizmete açacağız. Beylikdüzü’nde bitirdik, hizmete açtık. Her geçen gün İstanbul yeni hastanelerle mükemmel hale gelecek” dedi.
Yeni dönemde sağlıklı yaşam merkezleri açılacağını belirten Bakanı Recep Akdağ, şu bilgileri verdi: ”Aile hekimlerimizle birlikte içlerinde diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin, psikologların olduğu merkezlerden ücretsiz olarak istifade edeceksiniz. İstanbul’da yeni yatırım yaparken bir sıkıntımız var. Arsa bulmakta zorluk çekiyoruz, tek derdimiz bu. Allah’a şükür paramız, imkanımız, vizyonumuz var. Arsa meselesinde belediyelerimiz bizlere yardımcı olacaklar.”
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