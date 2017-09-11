Bakanlıktan ‘kırmızıbiber hapı’ uyarısı

Kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek özellikle İnternet siteleri veya sosyal medya platformlarında tüketiciyi aldatıcı yanıltıcı şekilde tanıtımı ve satışı yapıldığı görülen ve ‘kırmızıbiber hapı’ adı altında satılan ürünlerin, bakanlık tarafından onaylı/izinli bir ürün veya ilaç olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek özellikle internet siteleri veya sosyal medya platformlarında tüketiciyi aldatıcı yanıltıcı şekilde tanıtımı ve satışı yapıldığı görülen ve ‘kırmızıbiber hapı’ adı altında satılan ürünlerin, bakanlık tarafından onaylı/izinli bir ürün veya ilaç olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ürünlerin mevzuata aykırı sağlık beyanı ifadeleri ile tanıtım ve/veya satışının yapıldığı internet sitelerinin erişime tamamen engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne, yapılan reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olmaları sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirildiği belirtilerek “Ürünlerin içerik analizleri sonucunda ilaç etken maddesi kullanıldığının tespiti halinde ise kurumumuzca TCK ve 1262 sayılı kanunların ilgili maddeleri gereğince adli işlem tesisi için cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında toplam 7 bin 800 internet sitesi erişime tamamen engellenmiştir. Ancak her geçen gün bu sitelere bir yenisi eklenmektedir.

Tarafımızca yürütülen mücadelenin yanında vatandaşlarımızca tedavide etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış olan, bakanlığımızca ruhsatlandırılmamış, ilaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlerin tanıtımlarına kesinlikle itibar edilmemesi, internet gibi mecralardan bu ürünlerin alınmaması hususu önem arz etmektedir” ifadesine yer verildi.