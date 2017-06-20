Baş ağrısının nedeni D vitamini eksikliği olabilir

D vitamini eksikliği bulunan yetişkinlerde kronik gerilim tipi başağrısı görülme sıklığının araştırıldığı çalışma, D vitamini eksikliği olanlarda baş ağrısının 17 kat fazla görüldüğünü ortaya koydu.

Nöroloji Profesörü Sanjay Prakash ve ekibi, D vitamini eksikliği ile kronik gerilim tipi başağrısı görülme sıklığı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Medimagazin’in haberine göre, Mayıs ayı Headache raporunda yayımlanan çalışmada, kronik gerilim tipi baş ağrısı şikayeti olan 100 kadın ve erkek katılımcıya sağlık kontrol konularından belli başlıklar anket halinde soruldu ve gerekli kan tarama testleri yapıldı.

Çalışmada; kronik gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda D vitamini seviyesi ortalama 14.7 (ng/mL) olarak ölçülürken, baş ağrısı olmayanlarda ortalama 27.4 ng/mL olarak bulundu. Vitamin D yetersizliği görülen kişilerin yüzde 71’inde gerilim tipi baş ağrısının olduğu görüldü.

“D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KAMEK AĞRISI VE KAS HASSASİYETİYLE İLİŞKİLİ”

D vitamini eksikliği olanların kronik gerilim tipi baş ağrısı yaşama olasılığının diğerlerine göre 17 kat daha fazla olduğunu aktaran araştırmacılar, bu olasılığın günlük baş ağrısı yaşayanlarda yükseldiğini kaydetti.

Ayrıca halsizlik, iskelet kası ağrıları, kas zayıflığı ve kemik hassasiyetinin de bu hastalarda görülme sıklığının daha fazla olduğunu söyleyen Prakash ve ekibi, düşük D vitamininin kemik ağrısı ve kas hassasiyetiyle önemli oranda ilişkili olduğunu belirtti.