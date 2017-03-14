Başarısız olan tüp bebek tedavisi kalp hastalığı riskini artırabilir!

Uzun süre tüp bebek tedavisine maruz kalan kişilerde kanın pıhtılaşma riski artabilir, kan basıncı tehlikeli biçimde etkilenebilir.

Başarısız olan tüp bebek işlemi kalp riskine dönüşebilir. Tedaviye eklenen ilaçlar kanın pıhtılaşma riskini artırabilir ve kan basıncını tehlikeli biçimde etkileyebilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre; Uzmanlar, tüp bebek işlemi gören ancak bebek sahibi olamayan kişilerde riskin yüzde 19 daha yüksek olduğunu açıkladı. Tüp bebek tedavisinin bir parçası olarak hormon enjeksiyonu yapılan kadınları inceleyen araştırmacılar, ilacın kadınlarda pıhtılaşma riskini artırarak kadın kalbine zarar verdiğini açıkladı.

İNME VEYA KALP YETMEZLİĞİ RİSKİ

Çalışmaya göre; doğurganlık ilaçları kan basıncını tehlikeli bir şekilde etkileyebiliyor. İngiltere’de, 10’dan fazla tüp bebek denemesi yapan kadınlarda, her seferinde inme veya kalp yetmezliği duyarlılığı biraz daha artıyor olabilir.

Bebek sahibi olamayan bu kişilerde kardiyovasküler hastalık riski, tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olanlara göre yüzde 19 daha fazla.

Kanada’daki Klinik Değerlendirme Bilimleri Enstitüsünden Kardiyolog Dr. Jacob Udell, bulguların buzdağının uç kısmı olabileceğini söyledi.

Dr. Udell, “Bu hastaların uzun zamandır farkındayız. Fertilite ilaç tedavisi, gebelik sırasında ortaya çıkabilecek yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi kısa vadeli komplikasyonlara neden olabilir. Son zamanlarda ise bazı uzun vadeli sonuçların olabileceği konusunda endişelenmeye başladık” dedi.