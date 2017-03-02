Başhekim FETÖ’den tutuklandı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ/PDY soruşturması’ kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince farklı meslek gruplarından 5 kişi 17 Şubat’ta gözaltına alındı.

Aralarında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar’ın da bulunduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ByLock kullandıkları iddia edilen Başhekim Yarar ile H.E., A.Y. ve T.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.