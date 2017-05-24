Başhekime makam odasında silahlı saldırı! Prof. Dr. Belirgen’in durumu ağır
Medikal Akademi
24 Mayıs, 2017 | Kategori: Sağlık Gündemi
Elazığ’da bulunan Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen, makamında silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Medikal malzemeler satan Sercan Gök, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen’in makam odasına girerek tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı Prof. Dr. Belirgen ile saldırgan Sercan Gök, aynı hastanede tedaviye alındı.
ÖNCE SÖZLÜ SONRA SİLAHLI SALDIRI
Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “24.05.2017 tarihinde saat 11.45 civarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, hastanedeki makam odasına görüşme bahanesi ile giren bir firma sahibi tarafından önce sözlü, arkasından da silahlı saldırıya uğramıştır. Üç kurşun ile ağır yaralanan Başhekim Berilgen, acilen ameliyata alınmıştır. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs, olay akabinde kafasına silahı dayayarak intihar girişiminde bulunmuş, fakat ağır yaralı olarak hastanemizde tedavi altına alınmıştır.
Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatılmış ve sürdürülmektedir. Başta hastalarına olmak üzere, ilimize ve bölgemize hizmet etmekte sınır mefhumu tanımayan, mesleğine ve iline olan sevdası ile bilinen değerli başhekimimizin başına gelen bu elim olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ailesine ve yakınlarına, Tüm tıp camiasına, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Üniversitemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatı boyunca hep güçlü olmuş başhekimimizin bunu da atlatacağına olan inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın duaları ile tez zamanda iyileşip aramızda olacaktır. Fırat üniversitesi olarak Allah’tan acil şifalar diliyoruz” denildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Said Berilgen’in silahlı saldırıya uğraması olayı ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “24.05.2017 tarihinde saat 11.45 sularında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sait Berilgen, makam odasında silahlı saldırıya uğramıştır. Ağır yaralanan başhekim Berilgen, hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs, olayın akabinde intihar girişiminde bulunmuş ve tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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