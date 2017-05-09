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Batı Afrika’da 13 kişiyi öldüren hastalığın Ebola olmadığı anlaşıldı

Batı Afrika’da 13 kişiyi öldüren hastalığın Ebola olmadığı anlaşıldı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Batı Afrika ülkesi Liberya’da 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı halde ne olduğu tespit edilemeyen hastalığın Ebola olmadığı bildirildi.

Liberya Sağlık Bakanı Dr. Bernice Dahn, ülkede söz konusu hastalıkla ilgili 31 vakaya rastlandığı, 207 kişinin de gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Bu kişilerden alınan numunelerin hastalığın sanıldığı gibi Ebola ya da Lassa humması olmadığını gösterdiğini kaydeden Dahn, “Karşı karşıya olduğumuz hastalığın Ebola olmadığını söyleyebiliriz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) vakaların menenjit olduğunu teyit etti” dedi.

Ülkenin güneyinde ilk defa 25 Nisan’da görülen ve 15 bölgeye yayılan meçhul hastalık nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirmişti.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İlk kez 1976’da Kongo’da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2015’te yaşanan salgında 28 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış, 11 bin 315 kişi hayatını kaybetmişti.


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