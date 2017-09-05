Baygın hastadan kan örneği almayınca gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletlerinin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde Polisin getirdiği bir yaralıdan, resmi prosödürlerin yerine getirilmediğinden dolayı kan tahlil sonuçlarını vermeyi reddeden bir hemşire gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletlerinin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde Polis göre, gözaltına alınan bir hastadan kan örneği almayı reddeden bir hemşire tutuklandı.

Dedektif Jeff Payne, University of Utah Hastanesi hemşiresi Alex Wubbels’den ölümlü kazaya karışan bir yaralıdan kan tahlil sonuçlarını almasını istedi. Bunun üzerine hastanın izni gerektiğini söyleyen ve tahlil sonuçlarını almaktan çekinen hemşire üstlerine durumu bildirmek için telefon açtı. Bu sırada kendisini yaka kamerasıyla çeken Dedektif Payne yaralının kan sonuçlarını ısrarla istemeye devam etti.

Wubbels, politikaya dayalı olarak, polisin yazılı talimat çıkarmadan, hastanın tutuklandığı veya hastanın onay vermediği sürece kan çekmesi mümkün olmadığı için bu isteği reddetti. Wubbels, “Ben sadece doğru yolu yapmaya çalışıyordum” dedi. “Kan sonuçlarına ihtiyaç duymaları halinde resmi prosdürleri uygulamaları gerekiyor.”

Bundan sonra Payne, Acil servis içinde şiddet kullanarak hemişre Alex Wubbels’e ters kelepçe takarak duvara sıkıştırdı. Hemşire’nin diğer arkadaşları engel olmak isterken araya giren diğer Polisler diğer sağlık görevlilerine müdahale etti.

Hemşire Wubbless “Lütfen efendim, beni kolum acıyor, kolumu incitiyorsunuz” demesine rağmen zor kullanarak kelepçelemeye devam eden Polis hemşireyi Polis arabasına götürdü. Burada yarım saat bekleyen hemşire Wubbels’ın avukatı olay yerine geldi. Avukatı Karra Porter Fox13’e “Hem yasadışı bir saldırı hem de yasadışı bir tutuklama var.” dedi.Hemşire ve avukatı olayı takiben şehir ve polis departmanından aldığı kamera görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Wubbels, CNN’e verdiği demeçte, “Şimdiye kadar böyle bir şeye giren herhangi biri adına onu serbest bırakmak zorunda hissettim” sözleriyle belirtti. “Sadece bir polis tarafından sağlık koşullarında herhangi bir sebeple zorbalığa maruz kaldım.. Bu asla olmamalıydı ve bir daha olmamalı.” dedi.