Bayramlar, çocukların aileleriyle kurduğu bağları güçlendiriyor

Günümüzde bayram tatilleri, yoğun iş temposu içinde çalışan birçok anne ve babaya tatile çıkmak için tek fırsat gibi görünüyor. Bu tatiller, çekirdek aile üyelerinin hem dinlenmelerine hem de bir arada olmalarına imkan sağlıyor. Ancak, diğer yandan geniş aileyle birlikte geçirilebilecek geleneksel bayram örf ve adetlerinden mahrum kalınıyor. “Özellikle çocuklar için haftalar öncesinden bayram gününü beklemek, yeni alınacak kıyafetler, ayakkabılar, büyüklerden alınacak harçlıklar, oyuncaklar ve şekerler gibi geçmişten beri süregelen bayram adetleri bu günleri diğer günlerden ayıran önemli unsurlardır” diyen DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, çocukların bu gelenekleri sevinç, heyecan ve coşku gibi duygular aracılığıyla içselleştirdiğine dikkat çekiyor.

Eryılmaz, “Her bayram ailece yapılacak ritüeller, çocuklara güven ve aidiyet hissi verirken, bir yandan da gelecekte hatırlayacakları mutlu anılar oluşturma fırsatı sağlar. Küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi, büyüklerin kendi geçmiş bayram deneyimlerini paylaşmaları, ailece yemek yenmesi ve hep birlikte geçirilecek özel zamanların yaratılması gibi gerçekleştirilecek örf ve adetler; çocukların görgü kurallarını, değerleri, gelenek ve görenekleri öğrenmeleri ve bir sonraki kuşağa aktarmaları için olanak sağlamış olur” diyor.

“Ailenin bir parçası olmak çocukta güven ve aidiyet duygusunun gelişmesini sağlar” diyen Eryılmaz, “Bayramlarda yapılan ziyaretler ve birlikte geçirilecek keyifli zamanlar çocuğun o aileye ait olduğunu hissetmesinde ve onlarla olan ilişki ve iletişiminin artmasında önemli rol oynamaktadır. Böyle bir ortamda büyüyen çocuk, ailenin gelenek ve göreneklerini kuşaktan kuşağa sevgiyle aktarabilecektir” diyor.

Gözlemle öğreniyorlar…

Çocukların en çok yaptıkları gözlemlerle öğrendiklerini anlatan Eryılmaz, “Bu yüzden, model alabilecekleri aile figürlerinin olması onların duygusal ve sosyal gelişimleri için önemlidir. Ailenin bayram gelenek ve göreneklerini yaşatması ve devam ettirmesi, çocuğun bunları benimsemesini ve içselleştirmesini kolaylaştırır. Bayram gününü haftalar öncesinden beklemek ve o gün için hazırlıklar yapmak, çocuklara sabretmeyi öğretir ve zaman kavramlarını geliştirir, organizasyon ve planlama becerilerini destekler” diyor.

Bayramların çocukların iletişim kurma ve problem çözme becerisini geliştiren bir tarafı olduğunu belirten Eryılmaz: “Çocuklar bu becerileri de aynı şekilde büyükleri model alarak öğrenirler. Farklı yaşlarda, farklı karakterlerde, farklı şehirlerden ve kültürlerden gelen insanların bir araya gelişi, çocukların diğer insanların birbiri arasındaki iletişimini gözlemleyebilmeleri için sosyal bir kaynak oluşturur. Çocukların kendi yaşıtları ve yakın yaştaki akrabaları ile birlikte vakit geçirmeleri ve oyun oynamaları da sosyal becerilerini geliştirir. Bayramlar çocukların ileriki dönemler için iletişim kurma, problem çözme ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı oluşturur. Sosyal ortamlarda, kendilerini, fikirlerini daha rahat ve özgüvenli bir şekilde ifade edebilmelerine imkân sunar. Tüm çocukların mutlu anılar biriktireceği nice bayramlara!”.