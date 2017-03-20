Bebeğinizin diş çıkarırken yardımınıza ihtiyacı var

Bebekler ilk altı aylık dönemden sonra ateş, halsizlik, huysuzluk ve salya akıntısı gibi sıkıntılar yaşadığı kabus dolu günlere geçiş yapabiliyor. Böyle sorunlarla karşılaşmaya başladıysanız telaşlanmayın! Bebeğinizin diş çıkarma zamanı gelmiş demektir. Peki, uygulayacağınız birkaç ipucunun bebeğinizi, dolayısıyla da sizi rahatlatacağını biliyor musunuz? Dental Plus İstanbul’dan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, diş çıkarma belirtilerini ve bu dönemde annelerin uygulayabileceği yöntemleri anlatıyor.

Diş çıkarma dönemi her bebekte farklılık gösterebilen bir süreç. Kimi bebekler 4 ile 5 aydan sonra, kimileri 7, kimileri ise 12 aydan sonra ilk dişlerini çıkarıyor. Hatta 16. aydan sonra diş çıkaran bebekler dahi görülebiliyor. Üst çenede 10, alt çenede 10 olmak üzere toplamda 20 adet diş 30 aya kadar ağızdaki yerini alır. Ancak diş çıkarma dönemi, hangi aya denk gelirse gelsin hem bebek hem de anne için bir hayli zorlu ve yorucu geçen bir süreç olabiliyor. Ancak telaşlanmanıza gerek yok. Dişlerin tamamen çıkacağı 27 ile 30. aya kadar bebeklerde görülen huzursuzluk sinyalleri normal sayılıyor.

En fazla salya artışı, uykusuzluk ve ağlama görülüyor

Her bebeğin gelişim özellikleri birbirinden farklı olur. Diş çıkarma dönemi de buna dahildir. Bebeklerin bir kısmı rahat diş çıkarırken, bir kısmı da bu süreci bir hayli ağrılı ve huzursuz geçirir. Öyle ki diş çıkaran bazı bebeklerde kilo kaybı, ateş ve ishal dahi görülebilir. Bu bebekler, bu süreçte genellikle annelerinin yardımına da ihtiyaç duyuyor. Diş çıkarma döneminde bebeklerde en çok karşılaşılan belirtiler ise, salya ve tükürük artışı, uyku problemleri ve ağlama seanslarıdır. Sürekli huysuz ve huzursuz olan bebekler özellikle bu dönemde rahatlatılma ihtiyacı duyarlar. Annelerin ise bu süreçte bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.

37 dereceye kadar ateş normal

Diş çıkarma döneminde bebeğin ateşi yükseliyorsa, ateş derecesine çok dikkat etmek gerekir. Bebeğin ateşinin 37 dereceye kadar yükselmesi normal kabul edilir. Fakat ateş, 38 derece ve üstüne çıkıyorsa bebek bir doktora gösterilmelidir. Ayrıca bebek, ishal sorunu yaşıyorsa yine bir uzman desteğine başvurulmalıdır. Diş çıkarma dönemine ishal ve ateş gibi belirtiler de eşlik ediyorsa bu durum farklı bir sağlık probleminin habercisi olabilir. Çünkü bebekler diş çıkarma döneminde hastalıklara daha yatkın olur.

Diş çıkarırken bebeğinize yardımcı olabilirsiniz

Diş çıkarma döneminde ilk fark edilen belirti salya artışı olur. Bu da bebeğin ağız çevresi ve çenesinde kızarıklıkların oluşmasına yol açabilir. Böyle durumlarda bebeğin yüzü steril ve yumuşak bir bezle silinmeli, doğal içerikli ve nemlendiricili krem uygulanmalıdır.

İşaret parmağına sarılacak bir gazlı bez ile bebeğin dişlerine hafifçe masaj yapılabilir. Temiz bir tülbente konulacak buz parçası ile de dişlere kompres uygulanabilir. Böylece bebeğin damak kaşıntısı hafifletilerek, diş çıkarma sürecinin daha rahat geçmesi sağlanabilir.

Bebeğe plastik ve boya maddesi içermeyen diş kaşıma aparatları verilmelidir. Ayrıca havuç gibi sert sebzeler de bebeğin diş kaşıntısını rahatlatabilir.

Bebeğin salyasının artması aynı zamanda sıvı kaybettiğinin de işaretçisidir. Kaybedilen sıvıyı telafi edebilmek için bebek daha sık aralıklarla emzirilmelidir.

Diş çıkaran bebeklerde yanaklarını kaşıması ve kulaklarını çekiştirmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bunun nedeni de dişetlerinde yaşanan ağrıların kulağa ve yanaklara etki etmesidir. Bu sıkıntının önüne geçebilmek için bebeğin yanak ve kulaklarına küçük dokunuşlarla masaj yapılmalıdır.