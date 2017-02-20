Bebek ve çocuklarda uyku problemleriyle başa çıkma yolları! Pratik öneriler

Gece yatmaz, gündüz kalkmaz! Her anne babanın çocuklarının uyku düzenini anlatmak için dile getirdiği cümleler bunlar… Bebeklikten itibaren anne babaların çocuklarıyla ilgili en çok yakındığı konu olan uyku problemlerini, aslında bu problemlerin oluşumunda farkında olmadan rol oynayan anne-babaları ve bu problemlerle başa çıkmanın ipuçları hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Akdeniz, uyku sorunu ile ilgili önemli uyarı ve önerilerde bulundu:

Uykunun anlamını öğrenmek için yaşı çok küçük olabilir!

Az sayıda bebek tüm gece boyunca uyur. Özellikle ilk iki ay boyunca yenidoğanlar rastgele olarak günde 12-18 saat uyurlar. Geceleri aralıksız uyumaları ise 1 yaşını bulur. Bu nedenle anneler onlara uykunun anlamına öğrenmeleri için biraz zaman tanıyın.

Uykuya geçmesine yardımcı olun. Direkt uyutan olmayın!

Her gece bebeğinizi siz uyutup ondan sonra tek başına uykuya dalmasını beklerseniz ne yazık ki bu beklentinizin karşılanması hayal olabilir. Onu siz uyutmak yerine uykuya geçişini yardımcı olmak için bir uyku arkadaşı edinmeyi deneyebilirsiniz. Yoksa gecenin bir yarısı uyandığında tekrar uyuyabilmek için sizi uyandırmaya devam edecektir.

Aşırı yorgun çocuk rahat uyuyamaz bunu kabul edin.

Bebekler ve okul öncesi yaştaki çocuklar gece ve gündüz uykuları da dahil olmak üzere her 24 saatte 11 ila 14 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Düzenli uyku için çocuğunuzun yatma, uyanma, uyuklama, yemek ve oyun saatlerini ayarlayın.

Ayrılık kaygısı yaşayan çocuk uyku problemleri de yaşayabilir.

Çocuğunuzun bu evreden geçmesi normaldir. Konuşmak, şarkı söylemek, sallanmak ya da fazladan beslemek için çok teşvik etmeyin. Yaklaşık 6 ay sonra bir bebeğin kendi başına uyumasına yardımcı olabilirsiniz. Hasta görünmediği sürece yumuşak bir sesle konuşun, sırtını sıvazlayarak onu rahatlatın; ancak onu kucağınıza alıp besleyerek ödüllendirmeye çalışmayın. Karanlıktan korkan bir bebeğiniz varsa hafif loş bir ortam sağlayan gece lambasından yararlanabilirsiniz.

Uyku saatinin geldiğini anlamasını sağlayacak bir rutin oluşturun.

Yatmadan önce her gece aynı şeyleri yapmak çocuğunuzun uyku vaktinin geldiğini anlamasına yardımcı olur. Rahatlamak ve rahatlamak için banyo yaptırmak, hikaye okumak ve ardından ışıkları söndürerek uykuya geçmesi için yardımcı olmak gibi bir rutin oluşturun. Her gece aynı rutini uygulayın ve bu rutini çocuğunuzun odasında sonlandırın. Böyle bir düzenlemeye 4. aydan sonra başlamak olumlu sonuç almanıza yardımcı olur.

Uykudan kaçma numaralarına kanmayın!

Bazı çocuklar daha fazla zaman geçirmek için bir hikaye daha okumanızı isteyebilir, tuvaleti gelebilir, susayabilir. Onu yatağından kaldırarak isteklerini karşılamak yerine yanına giderek ihtiyaçlarını karşılayın ve uyku zamanının geldiğini hatırlatın.

Uyku uykuyu getirir, unutmayın!

Gün boyunca yeterince uyuyamayan küçük çocuklar, gece uyku sorunları yaşayabilirler. Çoğu bebeğin günde iki veya üç uykuya ihtiyacı vardır. Çocuğunuz huysuz ve uykulu ise, yatmadan önce mümkün olduğunca sakinleştirmeye çalışın.

Solunum yolu problemleri uyku kalitesini düşürür.

Bazı çocuklar uyku apnesi, alerjiler, soğuk algınlığı, astım, büyümüş bademcik ve geniz eti problemlerinden dolayı yeterince hava alamaz ve uykuya geçemezler. Uyku apneli çocuklar genellikle yüksek sesle horlar, nefes almakta zorlanır ve huzursuz bir uyku çekerler. Bebeklerde, kolik, asit reflüsü, kulak ağrısı veya diş çıkarma ağrısı da uykuyu engelliyor olabilir. Bu konuda çocuk hekiminize danışın.

Korkutucu rüyalar görüyorsa yanında olun.

Çocuklar zaman zaman kötü rüyalar görürler. Bu normaldir ve kötü hayallerin çoğu zararsızdır. Kötü rüyalardan sonra çocuğunuzu yatıştırarak rahatlatın ve uykuya geçtiğinden emin olun.

Uyku arkadaşı edinmesini sağlayın!

Bazen yakınında özel bir nesneye sahip olmak, bir çocuğun uykuya dalmasına yardımcı olabilir. Oyuncak hayvanlar bunun için iyi bir alternatiftir.

İyi bir uyku için uygun bir ortam oluşturun.

İyi bir uyku için çocuğunuzun odasını gece karanlık, çok sıcak ya da çok soğuk olmayacak ve sessiz olacak şekilde organize edin. Çocuğunuzun yattığı odada kesinlikle televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyaların uyku saatinde kapalı olmasını sağlayın.