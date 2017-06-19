Bebekle rahat seyahatin püf noktaları

Bayram tatiline sayılı günler kala yolculuk hazırlıkları başladı. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, bebekleriyle yola çıkacak aileler için tavsiyelerde bulundu… Yaz ayları geldiğinde bebekli ailelerin tatile giderken yolculukta neler yaşayacakları konusundaki endişeleri oluyor. Özellikle ilk bebekse, daha önce tecrübe etmedikleri konular ebeveynleri korkutuyor. Önceden bilgi sahibi olup plan yapmak, yolculuk esnasında daha az sıkıntı yaşamayı hatta keyifli bir yolculuk geçirmeyi sağlayabilir.

Evde giydiği kıyafetleriyle rahat eder

“Yola çıkmadan önce ihtiyaç duyabilecek her şeyin bir listesini yapıp bu listeye sadık kalınmalı” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, yolculuğa hazırlık aşaması ile ilgili bilgiler verdi:

► Yemek ve yatma zamanı için saat belirleyip, bebeği hep aynı saatte yedirip uyutmaya dikkat edilmeli.

► Bebeğin kendisini daha güvende hissedebilmesi ve yabancılık çekmemesi için, sevdiği bir battaniyeyi veya oyuncağı yanında olmalı.

► Bir tane seyahat yatağı ya da oyun parkı satın alıp, tatile gitmeden önce bebeğin buna alışması sağlanmalı.

► Kalınacak otelde bebek bakım veya oyun odası hizmetleri olup olmadığı öğrenilmeli.

► İçinde derece, bandaj, bebeğin kullandığı ilaçlar ve bebeğin doktorunun numarası olan bir ilk yardım çantası hazırlanmalı.

► Rahat giysiler ve yedekleri yanınızda olmalı. Ev ortamında giyilen kıyafetlerin giyilmesi çocukların huzursuz olmalarını önler.

► Uzun yolculuklarda en sevdikleri birkaç oyuncak, boyama kitapları ve kalemleri, masal kitapları iyi zaman geçirmelerini sağlar.

► Uçakta ve/veya otobüste verilen yiyecek ve içecekler yerine bebeğe uygun ona özel yiyecek ve içecekler tercih edilmeli.

► Biberonla beslenen bebekler için kısa süreli yolculuklarda en az 2, uzun süreli yolculuklarda ise 3 temiz biberon bulundurulmalı.

► Yeterince alt bezi ve ıslak mendil de unutulmaması gereken diğer ihtiyaçlardır.

Bebekle uçak yolculuğu

“Uçakla seyahat oldukça konforlu yolculuk şekillerinden biri olması dolayısıyla, giderek daha fazla ebeveyn tarafından tercih ediliyor. Uçuş konforu ve risklerin en aza indirilebilmesi için sağlıklı bir bebeğin ilk ayını doldurduktan sonra uçması öneriliyor” diyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, bebekle uçak yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı:

► Uçarken en önemli sorun kulaklarda oluşur. Özellikle kalkış ve iniş sırasında kabin içi basıncında olan değişikliklerden dolayı bebekler kulaklarında hissettikleri dolgunluk hissi ve ağrı nedeniyle, şiddetli bir şekilde ağlayabilirler. Bunu engellemek için yolculuk öncesinde bebeğin doktoruna da danışılarak, genellikle soğuk algınlığı için kullanılan bir ağrı kesici şurubun verilmesi uygun olabilir. Bu sayede orta kulağın havalanmasını sağlayan östaki borusunun daha kolay açılması sağlanarak dolgunluk hissinin gelişmesi önlenebilir.

► Kulağı rahatlatacak başka bir önlem de yutkunmayı sağlamaktır. Bebekler de emerek yutkundukları için kalkış sırasında emzirilmeleri kulak ağrısı duymalarını engelleyebilir. Daha büyük çocuklara da sevdikleri içecekler içirilmesi ya da çiklet çiğnetilmesi de aynı etkiyi yapabilir.

► Uçak yolculuklarında vücut susuz kalma sorunuyla da karşılaşabilir. Bunun en önemli sebebi; uzun uçak yolculuklarında sürekli olarak huzursuz olan çocukların, uçakta verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesidir. Bebeklerin sık sık emzirilmeleri (yarım saatte bir), büyük çocukların da her zaman severek içtikleri içeceklerin yanlarında bulundurulması bu durumu önlemeye yardımcı olur.

► Kabine sadece uçuş sırasında gerekecek çantaların alınması ve diğer tüm çantaların bagaja verilmesi havaalanı ve kabindeki hareket yeteneğinizi artırır.

Uçuş saatinin çocuğun günlük uyku saatlerine denk gelmesi yolculuğun daha kolay geçmesini sağlar.