Bebeklerin rahat diş çıkarması için yapılması gerekenler

Gözümüzden sakındığımız, ağlamasın diye çırpındığımız, herhangi zarar gelecek diye siper olduğumuz en kıymetli varlıklarımız, bebeklerimizin diş çıkarma döneminde karşı karşıya kaldığımız zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı veya bu dönemi nasıl daha rahat atlatacağımızı konunun uzmanı Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Burak Büyüktürk’e sorduk.

Bebekler ortalama ne zaman diş çıkarmaya başlar?

Bebekler 6-7 ay civarında genellikle alt kesiciler başta olmak üzere kesici dişleri çıkarmaya başlarlar. Fakat bireysel farklılıklar oldukça fazladır. Örneğin; 4 ay civarında ilk dişini çıkaran bebek olduğu gibi bu bazen 9. veya 15.ayda da karşımıza çıkabilmektedir. Hatta ender olarak karşımıza çıksa da bebek doğduğu anda ağzında süt dişi görülebilmektedir. 2.5- 3 yaş civarında ise üst çene de 10 adet alt çenede 10 adet olmak üzere toplam 20 adet süt dişi ağızda sürmüş olmaktadır.

Bebeğin diş çıkardığını nasıl anlarız?

Bebekler bu dönemde genelde huzursuz olurlar. Genel sağlık ile ilgili olarak ateş, ishal, iştahta azalma, kilo alımının yavaşlaması, uyku düzensizliği, öksürük, kulağını kaşıma ve çekiştirme gibi belirtiler gözlenmektedir. Bu belirtiler birçok hastalıkta gözlemlenen belirtiler olduğu için ilk önce Çocuk Doktorunuza bebeğinizi muayene ettirmeniz gerekmektedir. Eğer bebeğinizde başka bir hastalık tespit edilmediyse;

Ağızdaki salya da artış,

Dişin çıkmaya çalıştığı damak bölgesinde kızarıklık ve şişkinlik

Etrafındaki her nesneyi ağzına götürüyorsa

Özellikle ateş 38 derecenin üzerinde değilse

Derin bir nefes çekin bebeğiniz diş çıkarıyor! Bunun için Diş hekiminizden destek almayı ve muayene ettirmeyi unutmayın.

Bebeğin bu dönemi rahat atlatması için neler yapabiliriz?

Bebeğinizi kucağınıza alın ve onun yanında olduğunuzu hissettirin, bebekler bu dönemlerde size daha çok ihtiyaç duyarlar.

Bebeğinizin damak bölgesine temiz ve soğuk bir bezle masaj yapın.

Bu dönemde iştah azaldığı için beslenme dönemine uygun doktorunuzun tavsiye ettiği meyve pürelerinden hazırlayın ve su tüketimini sağlayın.

Plastik ve boya içermeyen diş kaşıyıcılarından kullanın. Diş kaşıyıcılarını buzdolabında çok az bekleterek soğumasını sağlayabilirsiniz. Fakat sakın buzlukta bekletmeyin. Böyle bir durumda diş kaşıyıcısı bebeğinizin dil, dudak, yanak bölgesine yapışarak yaralanmasına sebep olabilir.

Diş kaşıyıcılar yerine havuç gibi çiğ sebzeler eline verebilirsiniz, fakat kemirmesi için bir şey verirseniz, akciğerlerine kaçırmaması için oturur pozisyonda olmasına dikkat edin ve mutlaka yanında bulunun.

Doktorunuza danışarak ağrı kesici şuruplar kullanabilirsiniz. Doktorunuzun bilgisi olmadan herhangi bir ilaç vermeyiniz.

Ağrıyı hafifletmek için diş jellerini kullanabilirsiniz. Fakat bu diş jelleri çocuk tarafından yutulmakta ve etkisi azalmaktadır.