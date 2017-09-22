Dünya genelinde her beş ölümden birinin sebebi kötü beslenme

Hala yürütülen kapsamlı bir araştırmaya göre, dünya genelindeki her beş ölümden birinin sebebini kötü beslenme oluşturuyor. Milyonlarca insan, sağlıklı olmak için yanlış yiyeceklerle besleniyor. Global Burden of Disease adlı geniş çaplı araştırmaya göre; tam tahıl, meyve, kuru yemiş ve balık yağı yönünden zengin olmayan, fazla tuzlu yiyeceklerle beslenmek erken ölüm riskini artırıyor. Yürütülen kapsamlı araştırma, dünya üzerindeki bütün ülkelerden bilgileri derleyerek nerelerde boşluklar olduğuna dair bilinçli tahminlerde bulunuyor. Ortalama yaşam süresi, ölümlerin sebepleri, risk faktörleri ve hastalıklarla ilgili beş sayfalık bir makale Lancet adlı tıp dergisinde

Makaleye göre, insanlar artık daha uzun yaşıyor. 2016 yılında dünya genelindeki ortalama yaşam süresi kadınlar için ortalama 75,3 iken erkekler için 69,8 idi. Japonya, 84 yıl ile en yüksek ortalama yaşam süresine sahip ülke. Birleşik Krallık’ta 2016 yılında doğan bir erkek bebek için ortalama yaşam süresi 79 yıl iken kız bebek için 82,9 yıl.

Erken ölümlerde sigaradan sonraki en riskli faktörü beslenme biçimi oluşturuyor. Diğer yaygın faktörler arasında ise yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, yüksek vücut kitle indeksi var. Farklı sebepler olsa da, bunlar yanlış yiyeceklerle beslenmeyle bağdaşıyor.

Dünya genelindeki en yaygın ölüm sebepleri

Genellikle beslenmeyle ilgili problemlerin sebebinin geleneksel yiyeceklerin yerini alan Batılı yemekler olduğu düşünülüyor fakat sorunun bu kadar basit olmadığına dikkat çekiyor. Murray, “Meyveyi ele alalım. Meyvelerin sağlığa birçok faydası var fakat genellikle zengin insanlar fazlaca meyve tüketebiliyor. Beslenme biçimlerimizdeki bize koruma sağlayan bileşenlere dikkat etmeliyiz.” diyor.

2016’da dünya nüfusunun yüzde 11’i yetersiz besleniyordu

‘da çalışan Profesör , beslenme ve obezite temelli hastalıkların dünya genelinde ne kadar hızlı yayıldığını gösteren araştırmalar yapıldığını söylüyor. İnsanlar daha uzun yıllar yaşıyor fakat hastalıklarla daha fazla yıl geçiriyorlar. Obezite de bu hastalıkların başında geliyor. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan zihin sağlığıyla ilgili rahatsızlıklardan ve madde kullanımından muzdarip. Depresyon, dört ülke hariç diğer bütün ülkelerde hastalığa sebep olan en yaygın 10 etken arasında yer alıyor. Kaynak:Dunyahalleri