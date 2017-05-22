Besin alerjileri ciddi sonuçlar yaratabilir! Alerjiye neden olan yiyecekler

Ülkemizde tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi besin alerjisinde de görülme sıklığı her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye’de en sık inek sütü, yumurta, kuruyemiş, buğday ve protein bazlı (örneğin tavuk, balık gibi) yiyeceklerin tüketimine bağlı besin alerjilerinin görüldüğüne dikkat çeken Sağlıklı Yaşam Uzmanı ve Diyetisyen Sibel Mumcu, besin alerjisi vakalarına çocukluk döneminde daha sık rastlanmakla birlikte değişen besin işleme teknolojisi ve yaşam koşullarına bağlı olarak ileri yaşlarda da çeşitli besinlere karşı alerji geliştiğinin görüldüğünü belirtti. Birçok insanda görülen besin alerjisi belirtilerinin çoğunlukla rahatsızlık verici olduğunu, bazı durumlarda ise hayatı tehdit eden reaksiyonlar oluşturabildiğini söyleyen Mumcu, konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

Alerjik risk yaratan besinlerin çok az bir kısmının bile tüketilmesi ya da içerdiği alerjen bileşiğin diğer gıdalara bulaşması ciddi sonuçlara yol açabilir. Çoğunlukla protein bazlı yiyeceklerin alerjiye neden olur. İnsanlar herhangi bir besine karşı alerjik reaksiyon gösterme riski ile her zaman karşı karşıya olsalar da sıklıkla alerjiye neden olan besinler; inek sütü, yumurta, balık ve kabuklu deniz ürünleri, kabuklu ve yağlı kuruyemişler (fındık fıstık gibi), tahıllar, etler, meyveler, sebzeler ve kuru baklagiller, ba­haratlar ve çeşni vericiler, çikolata, bal ve buna benzer içeceklerdir.

Besin alerjisine neden olan yiyecekler:

Bazıları diğerlerine göre daha sık alerjiye neden olur. Örneğin: süt ve yumurta, meyve ve sebzelere göre daha alerjendir. Yer fıstığı ve ağaç fıstıkları (badem, fındık, ceviz, kaju, antep fıstığı vb.) gibi bazı besinler diğerlerine göre daha ciddi alerjik reak­siyonlara neden olur. Bazı besinler de özellikle erken çocukluk döneminde alerjik reaksiyonlara neden olurken yaşamın ilerleyen dönemlerinde bu etkileri kaybolabilir. 12-24 ay arası çocuklarda inek sütü alerjisi buna örnek olabilir. Fıstık alerjisi örneğinde olduğu gibi bazı besin alerjileri ise hayat boyu devam eder.

Bazı besinler de kendileri alerjik reaksiyona neden olmanın yanında benzer türde besinlerle çapraz reaksiyonlara girer. Örneğin ağaç fıstıklarından (badem, ceviz vb) birine alerjisi olan birinin tüm diğer ağaç fıstıklarına da reaksiyon vermesi söz konusu olabilir.

Çocukların kendilerinde alerjiye neden olan besinleri iyi tanıması gerekiyor. Besin alerjilerinde tedavi için ilgili alerjen gıdanın beslenmeden uzaklaştırılması ve beslenme tedavisinin düzenlenmesi için mutlaka uzman doktor ve diyetisyene başvurulması gerekir.

Bireylerin ve çocukların kendisinde alerjiye neden olan besinleri tanımaları ve bu besinlerden uzak durmaları en önemli yaklaşım. Alerjen bireylerin hazır gıda etiketlerini de dikkatli incelemesi, kendisi için alerjen besin içeren ve/veya proses gereği alerjen besin bulaşma riski bulunduğu belirtilen gıdalarda da uzak durmaları önemlidir. Bunun için özellikle çocukların kendisinde alerjiye neden olan besinleri iyi tanımaları, yalnız kaldıklarında doğru besinleri seçebilmeleri açısından gereklidir.