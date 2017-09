Besinlerle kırışıklıklara savaş açın

Yaşı ilerlemeye başlayan her kadının en önemli problemi hiç şüphesiz ki cildin elastikiyetini kaybetmesi sonucu oluşan kırışıklıklar oluyor. Kırışıklıkların oluşmasına zemin hazırlayan faktörleri ise çoğunlukla yaşam şekli, yanlış beslenme düzeni ve genetik özellikler oluşturuyor. Fakat doğa, bünyesinde sayısız probleme çözüm sunan besinler saklıyor ve bu besinler kırışıklıklara savaş açıyor. Peki, kırışıklıklara savaş açan bu besinlerin neler olduğunu biliyor musunuz? Central Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selma Turan cilt yaşlanmasını önleyebilen gıdaları açıklıyor.

Cildin yaşlanmasının nedenlerinin başında çevresel etkiler ve genetik özellikler gibi çeşitli faktörler yer alıyor. Gün içerisinde alışkanlık haline gelen yanlış beslenme de en az diğer faktörler kadar cilt yaşlanmasına zemin hazırlayabiliyor. Fakat vitamin, omega-3 ve antioksidan gibi içeriklere sahip olan besinlerle cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu geciktirerek yıllara meydan okuyabilirsiniz.

Su

Cildin yaşlanmasını önleyen en önemli faktör sudur. Gün içerisinde 2,5 – 3 litre su içerek cilt kırışıklıklarından kurtulmak mümkün. Su içme alışkanlığı olmayan kişiler bir sürahi içine atacakları limon, salatalık, nane yaprağı veya çubuk tarçın ile su tüketimini keyifli hale getirebilir. Kahve de kuru ciltlerin en büyük düşmanıdır. Fakat kahve içildikten sonra üzerine mutlaka 2 bardak su içilmelidir.

Havuç

A vitamini yönünden oldukça zengin olan havuç, cilde antioksidan etkisi yapar. Cildin hem rengini düzenler, hem de gençleşmesini sağlar.

Portakal

İçerdiği C vitamini ile deri dokusunun gelişmesini sağlayan portakal, yaşlanma etkilerine, sigaranın zararlarına ve kırışıklıklara karşı cildi korur. Özellikle sigara içenler bolca C vitamini almalıdır. C vitamini bakımından zengin olan diğer besinler arasında brokoli, brüksel lahanası, kivi, mandalina, yeşil yapraklı sebze-meyve ve çilek sayılabilir.

Kırmızıbiber

C vitamini ve B6 vitamini bakımından zengin olan kırmızı biber, içindeki karoten ile cilde ulaşan kan miktarını arttırır ve kırışıklıkları önler. Cilde parlaklık vermesinin yanı sıra akneyle de savaşır.

Kereviz

Stresle savaşan bu sebze, akne oluşumunu engeller. İçindeki potasyum, sodyum ve su deriyi nemli tutarak kurumasını engellerken, hidrasyon sağlayarak da kırışıklığı engeller.

Yumurta

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı yumurta, yüksek miktarda cilt kırışıklıklarını önleyen kollajen ve elastin içerir. Cilt bu iki önemli yapı taşını zamanla kaybettiğinden oluşan kaybı telafi etmek cilt sağlığı için büyük önem taşır. Cilde peeling etkisi yapan yumurta içerdiği kök hücreler ile cildi adeta yeniliyor. Ancak yalnızca dışarıdan destek cilt sağlığı için yeterli olamıyor. Bu nedenle her gün mutlaka 1 adet yumurta tüketimi cildi içten de destekleyecektir.

Avokado

Uzun yıllar boyunca cilt sağlığı için kullanılan avokado, iyi bir B ve E vitamini kaynağı olma özelliği taşıyor. Gereksinim duyduğu tüm nemi cilde kazandıran avokadonun sıkça tüketilmesi genç bir cilde kavuştururken, genel vücut sağlığına da ciddi oranda katkı sağlıyor. Kırışıklıkların önüne geçebilmek için sofralarda mutlaka avokadoya yer verilmesi gerekiyor.

Somon Balığı

En etkili kırışıklık savaşçısı besinlerin başında şüphesiz somon balığı geliyor. Son yıllarda adından sıkça söz edilen somon balığı en iyi omega-3 kaynağı olma özelliği taşıyor. Omega-3 yağları ise cildi nemlendirmenin yanı sıra UV ışınlarına karşı korurken, erken yaşlanmanın da önüne geçiyor.

Domates

Kahvaltıların ve salataların olmazsa olmazı kabul edilen domates, günün tüm beslenme vakitlerine dahil edilmesi gereken besinlerden. Çünkü domatesin, içerdiği yüksek C vitamini ile cildi diri tutmanın anahtarı olabileceği söylenebilir. Domates ayrıca sahip olduğu likopen ile güneşin zararlı UV ışınlarına karşın da kalkan görevi üstlenir.

Ceviz

Daha fit bir vücuda sahip olabilmek için uygulanan diyetler sırasında genellikle yağ tüketimi sınırlandırılmaya çalışılır. Fakat ceviz gibi omega-3 yağları içeren besinlerden uzak kalmaya çalışmak yanlış uygulamalara neden olur. Çünkü yararlı yağlar sınıfındaki omega-3 asitleri cildi beslerken diğer yandan da esnek tutar. Yararlı atıştırmalıklardan olan ceviz her gün ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir.

Karpuz

Yaz aylarında cildin likopen ihtiyacı yazın en sevilen meyvelerinden olan karpuzla da karşılanabilir. Cilt için güçlü bir etkiye sahip olan karpuz, en kuvvetli antioksidan kaynakları arasında yer alır. Karpuz ayrıca güneşin zararlı ışınlarından koruma özelliği ile de yaz aylarında sofralardan eksik edilmemesi gereken besinlerden.

Dolmalık Biber

Kırışıklık düşmanı besinlerden bir diğeri de dolmalık biberlerdir. Tam bir C vitamini kaynağı olan dolmalık biberler, kollajen üretimini artırarak cildi destekler. Yalnız sıklıkla tüketilmesi gereken dolmalık biberleri seçerken olgun olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Çünkü olgunlaşan ve canlı renklere sahip olan dolmalık biberlerin C vitamini oranının da daha yüksek olduğu bilinir.

Yeşil Çay

Sindirimi kolaylaştırdığı için özellikle diyet dönemlerinde tercih edilen yeşil çayların kırışıklıklara karşı koyma konusunda da oldukça etkili olduğunu biliyor muydunuz? İçeriğinde bol miktarda kateşin bulunduran yeşil çay cilt yapısının korunmasında da bir hayli faydalıdır. Çünkü kateşin, en etkili antioksidanlar arasında sayılabilir.

Cilt sağlığı için bu besinlerden uzak durulmalı