Beyni ‘uyararak’ hafızayı geliştirmek mümkün

çalışan bilimciler ilk kez (noninvaziv) beyin uyarımlarının hassas bellek gelişimine katkıda bulunabileceğini ortaya koydu.

Hassas belleğimizde belirli renkler, şekiller ya da aradığımız binanın tam olarak nerede bulunduğu gibi bilgiler saklanır. Bu tür bir bellek normal işleyiş için oldukça önemlidir ve genellikle ciddi bellek bozuklukları olan kişilerde bu tür bellek kaybı yaşanır.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi Joel Voss, “Bu tür bellek için beynin hangi kısımlarının görevli olduğunu belirlemek ve böylece belleği geliştirmek mümkün. Beyin zedelenmesi yaşayan kişiler tıpkı bunama yaşayan bireyler gibi hassas bellekle ilgili sorunlar yaşarlar. O yüzden, bulgularımız sayesinde bu gibi durumları tedavi etmek için yeni tedavi yöntemleri geliştirebiliriz.” dedi.

Elektromıknatıs kullanıldı

Bilimciler, beynin uzamsal hafızadan sorumlu olan kısmını güçlü uyararak kişilerin yer yön bulmalarını sağlayan hassas hafızalarını geliştirdi. Bu işlem uygulamadan sonraki yirmi dört saat boyunca etkisini sürdürdü ve beyin faaliyetlerinde değişikliklere sebep olduğu kaydedildi.

en önemli nokta hafızanın müdahalesiz uyarımla birlikte nasıl geliştirilebileceğinin anlaşılması. Zira daha önce müdahalesiz uyarımla ilgili yapılan araştırmaların çoğu etkisi çok kısa süren sonuçlar ortaya koymuştu.

Önce beyin incelendi

Bilimciler öncelikle emar ( ) yardımıyla beyin ağ örgüsünü incelediler ve beyni elektro mıktanıslar sayesinde müdahalesiz şekilde uyardılar. Detaylı bellek testleri kullanılarak bu uygulamanın beynin uzamsal hassas belleğini geliştirdiği kanıtlandı.

Araştırma, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü ve Ulusal Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Felç Enstitüsü tarafından sağlanan hibelerle gerçekleştirildi.(Kaynak)