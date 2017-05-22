Bilim insanları, çip üzerinde beyin hücreleri geliştirmeyi başardı

Avustralyalı bilim insanları, bir çip üzerinde beyin hücreleri geliştirmeyi başardı. Araştırma ekibi, çipin çalışma aşamalarını takip edip beyin biyolojisini keşfedecek.

İnsan beyninde oluşan nöronal bağları daha iyi anlamak için harekete geçen araştırmacılar, ilk kez bilgisayar çipi üzerinde beyin hücreleri geliştirdi. Avustralya Ulusal Üniversitesi’ne bağlı Eccles Nöroloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada nanofel iskele kullanılarak yarı iletken çip üzerinde geliştirilen beyin hücreleri yoluyla hücrelerin gelişimi, bağ kurması ve büyümesi gibi süreçler detaylı olarak gözlemlendi. Bilimsel dergi Nano Letters’ta yayımlanan makalenin yazarı Vini Gautam, iskele üzerine yerleştirdikleri 50 beyin hücresinin birkaç gün içinde sinir hücresi uzantısı kurmaya başladığını, sonrasında ise sinir kavşağı oluşturduklarını belirtti.

NÖROLOJİK TEDAVİLER İÇİN UMUT

Araştırma ekibi çipin beyin biyolojisini yakından tanımak için iyi bir araç olmasının yanı sıra nörolojik hastalıkların tedavisinde önemli bir kılavuz olacağını ifade etti.