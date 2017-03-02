Bilim insanları: Yeryüzündeki yaşamın en eski kanıtı bulundu

Bilim insanları, Dünya’daki “en eski canlı organizmalara” ait olabileceğini düşündükleri fosilleri keşfettiler. Kanada’daki kayalıklarda bulunan fosillerin tarihinin 4.28 milyar yıl öncesine gittiği belirtildi. Bu, yaşamın en eski kanıtı olarak kabul edilen zamandan yüz milyonlarca yıl öncesi demek oluyor. Keşfedilen materyaller iplikler, topuzlar ve tüplerden oluşuyor.

Araştırmalarının sonuçlarını Nature dergisinde paylaşan bilim insanları, Quebec’teki kayalıklardan aldıkları örneklerin bir insan saç telinin onda biri kadar olduğunu belirttiler.

Örnekleri inceleyen University College London (UCL) öğretim üyesi Matthew Dodd, bu keşfin yaşamın kökenine yeni ışık tutacağını savunurken, “Bu keşif, insanlığın kendisine sorduğu en büyük soruları yanıtlıyor – ki bunlar: nereden geldik ve neden burada olduğumuz?” dedi.

BBC’ye konuşan Dodd, “Bilinen en eski yaşam formlarını ellerinde tutmak, onlara bakmak ve onları incelemek çok tuhaf” ifadelerini kullandı. Bilim insanları fosilleri keşfettikleri hidrotermal delikleri de inceledi. Bunların, mineral bakımından zengin suların dibindeki çatlaklardan yukarı doğru çıktığını keşfettiler. Günümüzde bu hidrotermal ortamların mikropların ana habitatlarından bir olduğu biliniyor.

‘GEZEGENDEKİ EN ESKİ FOSİLİ BULDUK’

Quebec’teki fosilleri keşfeden ekipten Dr. Dominic Papineau bu tür ortamların 3.77 ile 4.28 milyar yıl önceki yaşam formlarının bulunduğu ortamlar olabileceği yorumunu yaptı. Papineau, üzerinde çalıştığı materyalin önemini fark ettiğinde nasıl hissettiğini ise “İçimden, ‘İşte elimizde. Gezegendeki en eski fosili bulduk’ dedim” sözleriyle anlattı.

Ancak en eski yaşam formuyla ilgili yüm iddialar şüpheyle karşılanıyor. Çünkü, bazı formların biyolojik olmayan süreçlerden geçerek oluşabileceğini kanıtlamak he zaman kolay değil. Materyallerin bulunduğu kayalar da geçmişte sıklıkla değişim geçirdiğinden fosillerin analiz süreci de oldukça karmaşık.



BATI AVUSTRALYA’DAKİLER 3.48 MİLYARLIK FOSİL

Halihazırda, Dünya’daki yaşamın başlangıcıyla ilgili en eski kanıtlar 2006 yılında Batı Avustralya’daki 3.48 milyar yıllık kayalıklarda bulunmuştu. Batı Avustralya’da bulunan materyallerin stromatolit kalıntıları olduğu belirtilmişti. Stromatolit izler, daha çok mavi-yeşil algler gibi mikroorganizmaların biyofilmlerindeki tortu tanelerinin bir araya gelip birbirine yapışması, birikmesi ve donması ile sığ sularda oluşan katmanlı yapılar olarak biliniyor. Stromatolit kalıntılarıyla ilgili büyük bir iddia da geçen yıl Ağustos ayında ortaya atıldı. O dönemde bulunan kalıntıların 3,7 milyar yıl öncesine ait olduğu açıklandı.