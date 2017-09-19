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Gates: Gelecek 10 yılın en büyük sorunu kronik ve bulaşıcı hastalıklar olacak

Gates: Gelecek 10 yılın en büyük sorunu kronik ve bulaşıcı hastalıklar olacak Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

Dünyanın en zengin iş adamlarından birisi olan Bill Gates, önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlığı bekleyen en büyük sağlık tehdidinin ‘kronik ve bulaşıcı hastalıklar’ olduğunu söyledi. Goalkeepers raporunda yer alan Gates’in, ifadeleri şöyle: “Diyabet ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar da dahil olmak üzere kronik hastalıklar, artan bir şekilde büyük tehdit olarak ortaya çıkıyor. Hâlâ gelişmekte olan birçok ülkede sıtma, ishal, zatürree, tüberküloz, HIV gibi bulaşıcı hastalıklar çok sayıda insanı olumsuz etkiliyor.”

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde görülen kronik hastalıkların birçoğunun nedeni iyi anlaşılamayan çevresel faktörlerden kaynaklandığına dikkat çeken Gates, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin, gelişmiş ülkelerde Alzheimer ve demans oranları yıllardır artıyor. Uzmanlar sayının 2050 yılına kadar 3’e katlanacağını tahmin ediyorlar.

Bilim insanları, yükselişin spesifik nedenlerini henüz netleştirememekle beraber genellikle genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlıyorlar. Diğer kronik hastalıklar daha belirgin olarak öne çıkıyor. Örneğin, ABD’deki en büyük katiller her yıl yaklaşık 1.2 milyon kişinin ölümünden sorumlu olan kalp hastalığı ve kanser.”

Kanser tedavisinde büyük ilerleme olacak

Gelişmiş ülkelerdeki en büyük yükün daha etkili ilaçlar üretmek için araştırma ve geliştirme maliyeti olduğunu belirten Gates, “Araştırmacılar örneğin kanser konusunda çok büyük ilerlemeler kaydediyorlar. Bazı Amerikan laboratuvarlarında kanseri daha erken teşhis edebilecek kan testleri bile geliştirildi. Kanser tedavisinde büyük ilerleme olacağı konusunda oldukça umutlu olabilirsiniz” diye konuştu.

Gates bulaşıcı hastalıkların farklı nedenleri olduğuna da dikkat çekerek, bunları “sivrisinek gibi hastalık taşıyan böcekler, temiz olmayan su kenarlarında ve sağlıksız koşullarda yaşam, sağlıksız cinsel sağlık uygulamaları” olarak sıraladı. Gates, vakıflarının bu bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için başta aşı olmak üzere çözüm yolları geliştirdiklerini söyledi. Kaynak: https://futurism.com/bill-gates-reveals-the-biggest-public-health-threats-over-the-next-10-years/


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Yazar Hakkında

Nuray Tarhan

Medikal Akademi Yayın Koordinatörü

hayatimiziyiliksaglik.com Genel Yayın Yönetmeni (Kasım 2016-Haziran 2017) Leo PR Medya Direktörü (Nisan 2015-Nisan 2016) Lobby İletişim Danışmanlığı Medya Grup Koordinatörü (May 2014-Şubat 2015) Türk Telekom Medya İlişkileri Müdürü (Kasım 2012-Şubat 2014) TTNET Medya İlişkileri Müdürü (Mart 2012-Kasım 2012) Capitol Ogilvy Medya Direktörü (Ekim 2010-Mart 2012) Global Tanıtım ve Halkla İlişkiler Medya Grup Direktörü (2008-2010) Vatan Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı (2005-2006) Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü (2001-2004) Yeni Yüzyıl Ekonomi Muhabiri-Ekonomi Müdürü (1995-1999) Milliyet Ekonomi Muhabiri (1993-1995) Eğitim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek lisans/1990-92 Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu/Gazetecilik ve Halkla İlişkiler/1984-88
 
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