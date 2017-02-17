Birleşmiş Milletler: 6 ay içerisinde kıtlık nedeniyle 20 milyon kişi ölebilir!

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı baş ekonomisti Arif Husain, önümüzdeki altı ay içerisinde gerçekleşebilecek dört ayrı kıtlık nedeniyle 20 milyon kişinin açlıktan ölebileceğini söyledi. Yemen, kuzeydoğu Nijerya ve Güney Sudan’daki savaşlar hanehalklarının hayatını alt üst ederek fiyatlarda artışa neden olurken, doğu Afrika’daki kuraklık dolayısıyla tarım ekonomisi de büyük zarar gördü. BusinessHT’de yer alan habere göre Reuters’a konuşan Husain, “Dünya Gıda Programı’nda geçirdiğim yaklaşık 15 yıldır ilk defa dört ayrı bölgede aynı anda kelimenin tam anlamıyla kıtlıktan bahsediyoruz. Somali’deki göstergelere baktığımızda aşırı yüksek gıda fiyatları, düşen hayvancılık fiyatları ve tarım ücretleri (kıtlığın) çok hızlı geleceğini söylüyor” dedi.

Küresel insani sistem, Suriye, Irak ve Afganistan’daki operasyonlar ile Ukrayna, Burundi, Libya ve Zimbabwe gibi yerlerdeki ciddi durumlardan dolayı göçte yaşanan tarihi artıştan dolayı zorlanıyor. Husain, “Daha sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Mali, Nijer gibi insanların yalnızca gıdaya ulaşmakta zorluk çekmekle kalmayıp, kaynakların da yeterli olmadığı yerler var” dedi.

“Beklemeyi tercih edersek birçok insan ölecek”

Somali’nin kıtlığının beklendiği kadar şiddetli olmayacağına dair zayıf da olsa umut ışığı var fakat başkent Mogadishu’da gıda fiyatları ocak ayından bu yana şimdiden yüzde 25 artış gösterdi ve mart ile mayıs arasındaki yağış sezonu için tahminler iç açıcı değil.

Somali’de 2011 yılında yaşanan açlıktan dolayı 260,000 kişi hayatını kaybetmişti. Husain, “Kıtlık ilan ettiğimizde bu zaten birçok kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bunu (kıtlığı) anlamak için beklemeyi tercih edersek birçok insan ölecek” dedi.