Bitki çaylarının şifasından yazın da faydalanın

Bitki çayları denince aklınıza kış günleri gelmesin. Kışın hem içimizi ısıtan hem de şifa veren bitki çaylarını, soğuk olarak yaz aylarında da tüketmek mümkün. Sıvı tüketiminin fazlasıyla önem kazandığı yaz aylarında yeşil çay ve bitki çaylarını soğuk tüketmeyi öneren Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, hem şifa veren hem de serinlik katan bu çayların nasıl hazırlanacağına dair önerilerini paylaştı.

Yaz mevsiminde, kış ve bahar aylarından daha çok sıvı alınması gerekiyor. Hem ihtiyaç duyulan sıvıyı sağlıklı bir şekilde almak hem de bitkilerin faydalarından uzak kalmamak için uzmanlar bitki çaylarının yazın, soğuk olarak tüketilmesini öneriyor. Bitki çaylarının soğuk tüketildiğinde de faydasının eksilmediğini söyleyen Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, “Yapılan araştırmalar, poşet halindeki bitki çaylarının içeriğinin suya geçmesi için suyun 80 derece civarında yani sıcak olmasının yeterli olduğunu gösteriyor. Kaynar su kullanılırsa, çaydaki uçucu yağda da kayıplar oluyor. Bu yüzden artık bitki çaylarını hazırlarken kaynar su değil sıcak su kullanılmasını tavsiye ediyoruz. “diyerek, yaza özel bitki çayı tariflerini paylaştı.

Soğuk Bitki Çayı Nasıl Hazırlanır?

Prof. Dr. Sezik’in tarifine göre; büyük bir bardak veya kupa içine, kışın içmekten zevk aldığınız bitki çayından bir poşet koyun ve üzerine bardak veya kupa tam dolmayacak miktarda sıcak su ilâve edin. 5 dakika kadar bekletip poşeti çıkarın. Bir süre daha bekledikten sonra bardağın üzerini örtüp buzdolabına koyarak, soğumaya bırakın. İçine 1-2 parça buz ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Farklı Tatlarla Serinleyin!

1 poşet yeşil çay üzerine sıcak su ilâve ettikten sonra 5 dakika kadar bekletip, poşeti çıkarın. Oda ısısına gelince buzdolabına koyup üzerini kapatın ve soğutun. İçine 1-2 parça buz, 1-2 dilim limon veya taze nane yaprağı koyup değişik bir lezzet verebilirsiniz.

1 poşet papatya çayı üzerine sıcak su ilâve edip, üzerini kapalı olarak 10 dakika bekletin. 1-2 parça buz ve taze nane yaprağı koyup içebilirsiniz.

1 poşet ıhlamur, 1-2 küçük parça tarçın ve 3-4 adet biraz ezilmiş karanfilin üzerine sıcak su ilâve edip 5-10 dakika bekletin. Buzdolabında soğutun. 1-2 parça buz ekleyerek tüketebilirsiniz.

1 poşet kuşburnu üzerine ılık su ilâve edip, 5 dakika bekletin. Üzerini bir çay tabağı ile kapatıp buzdolabında bekletin. Soğuyunca 2-3 parça buz ilâve ederek içebilirsiniz.

Bal İlave Edilebilir

Bu tarifleri yazın gün boyunca tüketmek için büyük bir cam veya porselen kap içinde daha fazla miktarda hazırlanabileceğini belirten Prof. Dr. Erzik, içine konulacak bitki çayı poşetinin artırılmasını öneriyor. Bitki çaylarının gün boyu, gönül rahatlığıyla şekersiz olarak tüketilebileceğini belirten Prof. Dr. Ekrem Sezik, biraz tat ihtiyacı duyanların da bitki çayını bal ilavesiyle tatlandırmasını tavsiye ediyor.