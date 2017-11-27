Ilko
Ilko

Bitkisel ilaç satmak için ürologların fotoğraflarını kullandılar!

Bitkisel ilaç satmak için ürologların fotoğraflarını kullandılar! Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İnternetten bitkisel ürün satışı yapan bazı uyanıklar “şeyh-i şifa” adını verdikleri karışımla prostat tedavisi yaptıklarını iddia ediyor. Gazete Habertürk’ten Soner Özcan’ın haberine göre ürünün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı olduğunu öne süren satıcılar, “şeyh-i şifa seti”nin kutusunu 90 liradan satıyor. Karışımı pazarlayan kişiler, internet sitelerine, aralarında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’in de bulunduğu doktorların 6 yıl önce Üroonkoloji Kongresi’nde çekilmiş fotoğrafını “Doktorlar tarafından tavsiye ediliyor” başlığıyla koydu. Bunun üzerine doktorlar, fotoğrafın kaldırılması ve sitelerin kapatılması için dava açtı. Siteler mahkeme kararıyla kapatıldı, ancak kısa zamanda yerine yenileri açıldı.

Üroonkoloji Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, “Fotoğrafı görünce şok olduk. Birini kapattırıyoruz diğeri açılıyor. Dernek olarak kaç tane dilekçe verdik ama bunların önüne geçemedik. Bu ürünler insanların sağlığını riske atabilir. Prostat gibi önemli bir konuda hastaların başvurması gereken kişiler doktorlardır. Yasal tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor” diye konuştu.

Gazete Habertürk muhabiri Soner Özcan, söz konusu satıcılarla telefonda karışımı almak isteyen hasta gibi konuştu. Karışımın 10 günde etkisini gösterdiğini söyleyen satıcı, ürünün hiçbir yan etkisinin bulunmadığını öne sürdü. Muhabirin, “Doktorların fotoğrafını gördüm, onlar da öneriyor mu bu karışımı?” sorusuna ise “Evet öneriyor” diye cevap verdi.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMLAR

avatar
wpDiscuz
 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla