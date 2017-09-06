Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

5. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek. Moleküler Biyoloji Derneği tarafından organize edilen kongrede, dünyada ve Türkiye’de moleküler biyoloji çalışmaları yürüten bilim insanları 08-10 Eylül tarihleri arasında bir araya gelecek. Kanser ve kanser oluşma mekanizmaları, programlı hücre ölümü, genetik ötesi kalıtım (epigenetik), genom çalışmaları, DNA hasarı ve onarım mekanizmalarının kanser üzerine etkileri gibi başlıkların ele alınacağı kongrede, dünyaca ünlü moleküler biyologlar konuşmacı olarak yer alacak.

Geleceğin Anahtarı Epigenetik

Pensilvanya Üniversitesi’nde son dönemde oldukça popüler olan epigenetik üzerine çalışmalar yapan Profesör Shelley Berger kongrede konuşmacı olacak. Çevresel faktörlerin genler üzerindeki etkilerini de inceleyen epigenetik, özellikle 20. yüzyılda bilim insanlarının yoğunlaştığı konular arasında yer alıyor. Berger yürüttüğü çalışmalarda, kanser gibi insan hastalıklarının genetik ötesi kalıtımını inceliyor.

Kongrenin bir diğer konuşmacısı olan Profesör Seamus Martin programlanmış hücre ölümü üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Bilimsel yayınlarda Avrupa’nın en çok atıf alan ismi olan Martin, insanlarda kanser oluşumunun en önemli adımlarından birisi olan programlanmış hücre ölümleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

İzmir Biyotıp ve Genom Araştırma Merkezi’nin kurucusu olan ve aynı zamanda Avrupa Moleküler Biyoloji Enstitüsüne Türkiye’den üye olan üç isimden birisi olan Profesör Mehmet Öztürk de kongrenin konuşmacıları arasında yer alan bir diğer önemli isim. Mehmet Öztürk, karaciğer kanseri üzerine bir konuşma yapacak.

Masaya yatırılacak konular arasında evrim ve eğitim konusunun da yer aldığı kongrede, dünya genelinde moleküler biyoloji çalışmaları yürüten isimler üç gün boyunca çalışmalarının sonuçlarını tartışma imkânı elde edecek.

İletişim için Kongre düzenleme kurulundan;

Doç. Dr. İbrahim Yaman: ibrahim.yaman@boun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Umut Şahin: umut.sahin@boun.edu.tr