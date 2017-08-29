Boşananlarda kalp krizinden ölüm riski çok daha yüksek

İngiltere’de yaklaşık 1 milyon hasta üzerinde yürütülen araştırmada, boşanmış kişilerin kalp krizi geçirdikten sonra hayatta kalma oranlarının, partneri olan hastalara kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıktı. Daily Telegraph’ın yer verdiği araştırmaya göre eşi olan hastaların hayatta kalma oranı, bekar hastalarınkinden çok daha yüksek. Hayatta kalma oranı en düşük hastalar ise boşanmış olanlar. Bu gruptaki hastaların ölüm oranı evlilere kıyasla yüzde 16, bekarlara kıyasla ise yüzde 9 daha fazla.
Kalp krizi geçiren gençlerde ölüm oranları neden daha yüksek?
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