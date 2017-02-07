Botoks hakkında merak edilenler

Botoks kırışıklıklar için kullanılan bir medikal tedavi şeklidir. Fakat botoks hakkında yapılan olumsuz eleştiriler, kimi zaman tedavinin yanlış anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur botoks hakkında en fazla merak edilen ve hatalı olarak bilinen konulara değindi: “Kliniklerime gelen hastalarımın botoks hakkında merak ettiği konular ve botoks hakkında sordukları sorular, bende uygulamanın bazı kesimler tarafından yanlış anlaşıldığı izlenimini doğuruyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, botoks 19. yüzyıldan beri kullanılan ve asıl adı botuninum olan bir bakteridir. Botoks ismi ise, bir üretici firmanın ismidir. Daha rahat söylendiği için jenerik markalar gibi botoks olarak kullanıyoruz. Botoks yaklaşık 30 yıldır özellikle yüzde beliren çizgileri ortadan kaldırmak amacıyla estetik uygulamalarda ve farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Botoks, kaslarda bulunan sinir hücrelerini bloke eder. Bu bloklama işlemi hücreler arasındaki sinyali engeller. Zaman geçtikçe hücreler yenilendiği için botoksun etkisinden kurtularak, tekrar sinir hücrelerinin sinyalleri almaya başlarlar. Dolayısıyla botoksun etkinliğini kaybetme süresi, uygulama yerine göre değişir. Şimdi gelelim botoks hakkında doğru bilinen yanlışlara:

Botoks uygulaması uzun süren bir işlemdir

Hayır, botoks uzun süren bir işlem değildir, aksine eğer eli pratik ve işin uzmanı bir doktor tarafından yapılıyorsa en fazla 15 dakika içinde tamamlanan bir uygulamadır.

Henüz ince çizgilerim var. Botoks uygulaması bana uygun değil.

Sanılanın aksine, kırışıklıklar yer etmeden botoks uygulamasının yapılması çok daha verimli sonuçların alınmasını sağlar.

Botoks çok acı veren bir işlemdir

Hayır, botoks uygulamasının acı vermediğini söyleyenlerin sayısı %99 oranındadır. Oldukça ağrısız bir işlemdir zaten enjeksiyon ucu çok ince yapılıdır.

Botoks ve dolgu aynı işe yarar

Hayır, medikal dolgular ve botoks bambaşka uygulamalardır. Dolgular mevcut hacim azalmasına yönelik enjeksiyonlardır. Botoks ise kas aktiviteleri sonucu oluşan kırışıklıkları düzeltir yani dinamik, hareket kaynaklı kırışıklıklarda botoks kullanılır. Hacim kaybından dolayı oluşan kırışıklıklar ise dolgu ile düzeltilebilir.

Hem dolgu, hem botoks eş zamanlı yapılmaz

Hayır, yapılabilir. Hatta yeni trend, mevcut kırışıklıkların hem dinamik, hem de statik kaynaklı oluşumlarını tespit ettikten sonra, kombine tedavi uygulamasıdır.

Botoksun çok fazla yan etkisi vardır

Eğer botoks uygulaması, işin uzmanı ve anatomi bilgisi olan bir doktor tarafından yapılırsa, yan etkisiyle karşılaşma riskiniz çok çok azdır. Doğru doz, doğru yer, doğru katman ve doğru protokol botoksun risklerini sıfırlar.

Botoks insan sağlığına son derece zararlı

Botoksun bedende toksik etki yaratması, yapılan doz oranıyla doğru orantılıdır. Bu her şey de geçerlidir. Her şeyin aşırı dozu bedene zarar verir. Bu sebeple doğru dozlama ile yapılan botoks uygulamasından korkmanıza gerek yok.

Botoks yaptırdıktan sonra, etkisi geçince, cilt eskisinden daha fazla kırışık hale gelir

Hayır, eskisinden kötüye girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat botoksun etkisi geçtiğinde tekrar tekrar uygulama yaptırırsanız normal yaşanma sürecini durdurur, çizgilerin hiç yer etmemesini sağlamış olursunuz. Aslında tam manasıyla bir koruma tekniğidir. Tekrarlayan botoks tedavi döngüleri, sonuçları hep çok daha iyiye götürür.

Botoks yaptırdıktan sonra, sonucu beğenmezsem depresyona gireceğimden korkuyorum

Öncelikle hatırlatmakta fayda var, botoks geçici bir işlemdir. Eğer uzman ellerde yaptırmadığınız için kötü bir sonuç aldığınız botoks uygulaması ile karşı karşıyaysanız, sürecin geçici olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer düzgün bir uygulama yapıldıysa, mevcut depresyon tedavinize de katkı sağlayacağı inancındayım zira botoks uygulaması pozitif yüz ifadesi sağlar. Çevrenizdeki insanların çok iyi göründüğünüzü söylemeleri de sizi mutlu edecektir. Depresif ruh halinizi yumuşatacaktır.

Botoksun etkinliği çok az sürüyor

En başta da belirttiğim gibi: Botoks, kaslarda bulunan sinir hücrelerini bloke eder. Bu bloklama işlemi hücreler arasındaki sinyali engeller. Zaman geçtikçe hücreler yenilendiği için botoksun etkisinden kurtularak, tekrar sinir hücrelerinin sinyalleri almaya başlarlar. Dolayısıyla botoksun etkinliğini kaybetme süresi, uygulama yerine göre değişir. Ortalama 5-6 ay süren bir etkinliği vardır ama dediğim gibi yapılan bölgeye göre değişkenlik arz eder

Her ay botoks yaptırmak gerekiyormuş

Hayır. Zaten her ay botoks yaptırırsanız vücudunuz antikor üreterek botoksun etkisini geçirir. En az 10 hafta arayla yapılması gerekir. Fakat işin ehli, bir doktor botoks uygulamasını yaptıysa, süre çok daha uzun olacaktır